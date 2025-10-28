El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación de la jornada. LVA

El San Agustín acoge mañana una jornada de promoción de la donación de sangre

Se explicará cómo se usa la sangre en el hospital y tanto pacientes como receptores contarán su experiencia, y también se analizará el rol de los municipios

R. D.

Avilés

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

El Salón de Actos del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) acogerá mañana miércoles la 'Jornada de Promoción de la Donación de Sangre', la iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia vital de la donación de sangre, destacando cómo un simple acto de generosidad puede salvar vidas y fortalecer los servicios de salud en la región. Además, se pretende fomentar una cultura solidaria y responsable entre la ciudadanía.

El acto, organizado por el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y la gerencia del Área Sanitaria III, fue presentado ayer por la concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, acompañada por el gerente del Área Sanitaria III, Miguel Rodríguez; la gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, María Teresa Díaz Campomanes; y el presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, Carlos Vigil.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con una palabras oficiales y la presentación sobre la importancia de la donación de sangre. A las 11.05 horas tendrá lugar la charla titulada 'Para qué usamos la sangre en el HUSA', seguida de testimonios en primera persona tanto de donantes como de receptores. A las 12.05 horas dará comienzo la mesa redonda 'El rol de los municipios en la promoción de la donación de sangre', tras la cual se llevará a cabo un análisis de la situación actual y el planteamiento de propuestas de mejora. La clausura está prevista a la una de la tarde.

