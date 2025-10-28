El San Agustín acoge mañana una jornada de promoción de la donación de sangre Se explicará cómo se usa la sangre en el hospital y tanto pacientes como receptores contarán su experiencia, y también se analizará el rol de los municipios

R. D. Avilés Martes, 28 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Salón de Actos del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) acogerá mañana miércoles la 'Jornada de Promoción de la Donación de Sangre', la iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia vital de la donación de sangre, destacando cómo un simple acto de generosidad puede salvar vidas y fortalecer los servicios de salud en la región. Además, se pretende fomentar una cultura solidaria y responsable entre la ciudadanía.

El acto, organizado por el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y la gerencia del Área Sanitaria III, fue presentado ayer por la concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, acompañada por el gerente del Área Sanitaria III, Miguel Rodríguez; la gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, María Teresa Díaz Campomanes; y el presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, Carlos Vigil.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con una palabras oficiales y la presentación sobre la importancia de la donación de sangre. A las 11.05 horas tendrá lugar la charla titulada 'Para qué usamos la sangre en el HUSA', seguida de testimonios en primera persona tanto de donantes como de receptores. A las 12.05 horas dará comienzo la mesa redonda 'El rol de los municipios en la promoción de la donación de sangre', tras la cual se llevará a cabo un análisis de la situación actual y el planteamiento de propuestas de mejora. La clausura está prevista a la una de la tarde.