Público en la actuación de París de Noia el verano pasado, con los bloques residenciales tras ellos. ARNALDO GARCÍA

San Agustín, prueba de fuego contra el ruido

Los vecinos de la zona de La Exposición dan una tregua estos días tras el compromiso del Ayuntamiento de limitar los horarios y el volumen de los conciertos

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Este Festival de la Cerveza, primer gran evento del verano que se celebra en la pista de La Exposición promete ser el de menos ... decibelios de los últimos años. Es uno de los compromisos que la recientemente creada asociación Avilés contra el ruido ha logrado arrancar a los organizadores del evento. Otro de los festivales habituales en este enclave en los últimos años, el Intercéltico, se trasladó hace unas semanas al parque de El Muelle. EL Focart, mientras que el Focart no ha llegado a celebrarse. También hay otros que han sido desplazados, desde la verbena de Nochevieja a los conciertos de El Bollo o Carnaval. Este año los vecinos han sufrido menos días de ruido, por eso esperan la celebración de San Agustín como una prueba de fuego antes de tomar decisiones.

