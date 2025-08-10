San Agustín, prueba de fuego contra el ruido

Este Festival de la Cerveza, primer gran evento del verano que se celebra en la pista de La Exposición promete ser el de menos ... decibelios de los últimos años. Es uno de los compromisos que la recientemente creada asociación Avilés contra el ruido ha logrado arrancar a los organizadores del evento. Otro de los festivales habituales en este enclave en los últimos años, el Intercéltico, se trasladó hace unas semanas al parque de El Muelle. EL Focart, mientras que el Focart no ha llegado a celebrarse. También hay otros que han sido desplazados, desde la verbena de Nochevieja a los conciertos de El Bollo o Carnaval. Este año los vecinos han sufrido menos días de ruido, por eso esperan la celebración de San Agustín como una prueba de fuego antes de tomar decisiones.

«Valoramos la buena disposición del Ayuntamiento para escuchar nuestros problemas», asegura el presidente del colectivo vecinal, Jesús Arribas, que insiste en que «La Exposición no es un ferial ni puede serlo, es una zona residencial alrededor de la que viven 12.000 personas». Explica que hace un año, en la primera reunión que se mantuvo con el concejal Pelayo García, responsable de Participación Ciudadana, «el Ayuntamiento reconoció una sobresaturación de eventos en La Exposición». Se habían llegado a contar hasta 75 días de actividad festiva en un año, entre los caballitos de las distintas fiestas, conciertos, verbenas y festivales. Ahora reconocen que la tensión se ha rebajado, aunque sigue existiendo.

«No estamos en contra de las fiestas, sino contra las molestias que causan y, sobre todo, de que se moleste a los mismos todo el tiempo», dice Arribas, que asegura que «si todo esto lo llevaran al parque de El Muelle también habría una protesta vecinal, porque el problema es la saturación».

Ahora están a la expectativa de lo que vaya a suceder en las próximas semanas. Después de unos meses de calma, acaba de empezar el Festival de la Cerveza y, casi a renglón seguido, comienzan las verbenas de San Agustín. «El compromiso al que se llegó era el de reducir el número de eventos en La Exposición, que se está haciendo, y bajar el ruido en horario nocturno terminando a las once de la noche los días que no son viernes, sábados ni vísperas de festivos.

Con el programa de San Agustín en la mano parece difícil que esta situación pueda darse, aunque no imposible, de modo que los vecinos quieren dar un voto de confianza antes de levantar la voz. El programa plantea seis verbenas y un concierto en el recinto de La Exposición. Los espectáculos más tardíos se han programado los viernes y sábados, además de la víspera de San Agustín. El resto arrancan a horas más tempranas, por lo que es de suponer que también finalizarán primero. Así, la verbena del domingo 24 se ha programado para las nueve de la noche, la del martes 26 para las nueve y media, lo mismo que la del jueves 28, que cerrará las fiestas. La única excepción es el concierto de Huecco, el lunes 25, que dará comienzo a las diez de la noche.

«En función de lo que pase en San Agustín barajamos ir a un contencioso, y el Ayuntamiento tiene que ser consciente de que están perdiendo todos, no hay más que ver lo que pasó con el Bernabéu», expone Arribas.

«Una ordenanza»

El colectivo reconoce que este año se ha avanzado en las demandas de la asociación, «pero la enfermedad sigue enquistada». Y además, como el hecho de adelantar los horarios de programación de los conciertos o la decisión de ubicarlos fuera de La Exposición es un compromiso alcanzado con esta corporación, lo que piden es «consolidarlo en una norma, porque la ordenanza de ruido es de 1992».

Planta además que «en ciudades con feriales consolidados, estos están a las afueras, y aquí tenemos el pabellón de La Magdalena que, cuando se hace allí algún evento, tiene mucho éxito».

Los organizadores de estos festivales veraniegos, sin embargo, siguen mirando a La Exposición como el lugar ideal. Por una parte, garantiza una buena afluencia de gente al estar muy cerca del centro, por otra es un espacio amplio y diáfano, lo que facilita el montaje de carpas y atracciones en un mismo recinto, cosa que no existe en otros puntos. En el caso del Intercéltico, por ejemplo, el mercado se ubicó en la calle de La Ferrería en Carlos Lobo, mientras que las actuaciones y la zona gastronómica se encontraban en El Muelle y, las atracciones infantiles en la colindante plaza de Pedro Menéndez.

Avilés contra el ruido espera que se pueda seguir avanzando en sacar eventos del recinto de La Exposición y que, aquellos que se celebren no causen molestias acústicas a los vecinos de la zona, pero insisten en el que objetivo es que se respete el descanso de todos los vecinos, independientemente de la zona en la que vivan.