Sanción a la madre del exdirector por no comparecer

La madre de Natalio Grueso no va a declarar en el juicio que se sigue contra su hijo y otros tres acusados por los presuntos delitos societarios y de malversación en los primeros años del Centro Niemeyer. Es un derecho que la ley concede a los testigos que son familia y que la mujer ha comunicado por escrito a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Sin embargo, este trámite no la exime de presentarse en la sala y comunicar de viva voz su intención. Por ello el presidente del tribunal ha decidido sancionarla y, dado que no había recogido la citación anterior, ha ordenado que la Policía Judicial le entregue en su domicilio una nueva para el 22 de mayo.

No fue la única incidencia aclarada durante la vista. Los padres de Joan Picanyol, exsubdirector del Centro Niemeyer y que según se expuso en vistas anteriores fueron invitados a la inauguración del Centro Niemeyer, no fueron citados, por lo que también se pidió que sean correctamente identificados (el segundo apellido de ambos estaba mal) y localizados por la Policía Judicial.

Asimismo y anticipándose a futuros problemas de semejante cariz, el tribunal solicitó la correcta identificación de otras cuatro personas de las que solo consta el primer apellido.

Por último, el abogado de la Fundación Centro Niemeyer, Alejandro Riera, solicitó que la madre de Pedro Zuazua, que fue el responsable de la comunicación del centro, acreditase la «grave enfermedad» que le impidió trasladarse hasta la Audiencia y declarar ayer, circunstancia de la que informó en persona el propio Zuazua el martes, día en el que él estaba llamado como testigo aunque finalmente no hubo tiempo para interrogarle.