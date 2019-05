Sanidad prepara un plan para evitar que los jóvenes empiecen a fumar o retrasar la edad El neumólogo Manuel Villanueva durante su charla sobre la EPOC, ayer, en el Valey . / MARIETA Expertos y usuarios del Área Sanitaria III participaron ayer en el acto institucional del Día Antitabaco celebrado ayer en Castrillón EVA FANJUL AVILÉS. Sábado, 1 junio 2019, 00:37

«Dejar de fumar fue fácil para mí, luego hay que mantenerse pero se logra. Lo noto en la salud y mucho en el bolsillo y estoy orgulloso de haberlo conseguido, así que animo a los fumadores a dejarlo, se puede y nunca es tarde», aseguraba ayer Juan Manuel García. Este vecino de La Magdalena que dejó de fumar hace trece meses gracias a su «fuerza de voluntad y al apoyo y el trabajo de la unidad de deshabituación tabáquica del Área III».

Agradecido, Juan Manuel se suma ahora a la labor de concienciación contra el tabaquismo en la comarca e intenta «motivar a otros fumadores a dejar el cigarro».

La jornada mundial sin humo arrancó temprano con la celebración por la mañana de paseos saludables y mesas informativas en diferentes puntos de la comarca. A mediodía el centro cultural Valey de Piedras Blancas acogió la celebración del acto institucional del Área Sanitaria III, en la que participaron la directora de enfermería del área de Avilés, Ana Suárez Guerra; el neumólogo del hospital San Agustín, Manuel Villanueva; y la enfermera de la Unidad de Tabaco de la comarca y vicepresidenta del Comité Nacional para la prevención del Tabaquismo la Carmen González Carreño.

«El 80% de los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica están sin diagnosticar» «Los cartuchos de los cigarros electrónicos contienen sustancias cancerígenas»

Entre otros datos se recordó que «treinta de cada cien adultos en Asturias fuman» y «el tabaco causa más de 2.250 muertes al año en el Principado, el 69,3% varones,», indicó la Ana Suárez Guerra. La directora de enfermería del Área III también habló del plan de tabaquismo (2019-2023) que ultima la Consejería de Sanidad y que se centra en «evitar o retrasar la edad de consumo de los jóvenes, facilitar el abandono del consumo y proteger a la población no fumadora del humo de tabaco con medidas como las playas sin humo».

Constante riesgo de EPOC

El especialista en neumología Manuel Villanueva explicó las claves de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, «una patología que obstruye los bronquios y dificulta el paso del aire produciendo sensación de ahogo, fatiga, tos y expectoración en los pacientes que la sufren», indicó Villanueva.

«Todos los fumadores están en riesgo de padecer EPOC y el 80% de los casos de EPOC aún no están diagnosticados». Esto se debe, según Villanueva a que «muchos de los pacientes son fumadores y asumen los síntomas con el hecho de fumar, como una cosa normal y hasta que el ahogo no les afecta a la vida diaria no consultan a su médico».

Aunque la EPOC es una patología crónica y limitante el estado de los pacientes que la sufren puede mejorarse con rehabilitación, además del tratamiento farmacológico. «No fumar, mantener una dieta sana y realizar actividad física a diario mejora mucho la calidad de vida de los pacientes», indicó Villanueva.

«La industria de la adicción»

«Para dejar de fumar o no empezar a hacerlo es vital desarrollar el espíritu crítico y no creernos todos los mensajes que nos llegan. Tenemos que plantearnos quién nos está enviando esos mensajes y qué busca. La respuesta es la industria tabacalera que lo que persigue es mantener y ampliar su negocio que no es otro que el de la adicción a la nicotina». Desde esta premisa, la vicepresidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, Carmen González, abordó su charla 'Los nuevos productos del tabaco, ¿Qué nos venden?'. Carmen González Carreño advirtió también sobre «el peligro potencial» del uso de productos como los cigarrillo electrónicos. «Detrás de los cigarros electrónicos o del tabaco caliente están las tabacaleras, ella ha comprado todas las patentes la misma», aseguró.

La experta en la lucha contra el tabaquismo repasó en su intervención la evolución del marketing y de los productos de la industria tabaquera y de cómo «han ido buscando alternativas para esquivar las evidencias científicas que evidenciaban lo perjudicial que fumar resulta para la salud, desde poner boquillas a los cigarros a la creación de los productos bajos en nicotina, que realmente no lo eran», indicó. Según González Carreño, la industria tabacalera tiene puesto el objetivo en los jóvenes «a los que intenta llegar con campañas de marketing a través de las redes sociales».

También incidió en que los nuevos cigarros electrónicos «no son una alternativa para dejar de fumar, al contrario, su sistema permite la absorción rápida de la nicotina y con ello se incrementa la adicción a la sustancia». También señaló que los cartuchos de estos nuevos cigarros eléctricos «también contienen sustancias cancerígenas muy nocivas para la salud, como el glicerol el formaldehído o las hidrosaminas».

González presentó también el proyecto EVICT, «un programa pilotado en el Plan Nacional de Drogas, que se desarrolla en centros de Secundaria de Pravia y Castrillón desde 2015 y que permite elaborar material didáctico para la prevención del tabaquismo en jóvenes».