Santiago García Castañón presenta a 'su' Pedro Menéndez. El escritor avilesino dio ayer una charla en la que habló del 'Adelantado de La Florida' ficticio que inventó para una de sus novelas

El hotel 40 Nudos acogió ayer a las siete y media de la tarde la charla sobre Pedro Menéndez de Avilés a cargo del profesor Santiago García-Castañón, con su libro 'Vida y fabulosas aventuras de Pedro Menéndez' como hilo conductor de la misma.

El autor quiso aclarar que «parafraseando a Francisco Umbral: yo he venido aquí a hablar de mi libro». Explicó así, por tanto, que «la charla no es una conferencia sobre el Pedro Menéndez 'personaje histórico', sino sobre el Pedro Menéndez que yo creé en una de mis novelas». Una de sus novelas en particular, editada en 2006, y traducida después al inglés que, como el propio García Castañón explica, «está basada en los hechos en los que intervino Pedro Menéndez» y está escrita de tal forma que «se pretende autobiográfica, narrada por el propio protagonista en primera persona».

En ella el marino avilesino hace un repaso a su vida desde su lecho de muerte, desde su infancia en Avilés. «Supuestamente es él quien está escribiendo su vida, pero en última instancia soy yo quien la está inventando», apunta García-Castañón.

El acto llenó la sala de público, hasta tal punto que varios de los asistentes tuvieron que coger sillas y acomodarlas. El organizador, Armando Arias, hizo una breve presentación antes de dar la palabra al protagonista de la charla. Durante la misma, aprovechó para recordar con cariño a José Luis Martínez y a Alberto del Río, ambos fallecidos recientemente.

Tras la introducción de Arias, llegó el turno de hablar de 'Vida y fabulosas aventuras de Pedro Menéndez', libro del cual el autor regaló un ejemplar a cada uno de los asistentes al terminar la charla. El acto, organizado por la Asociación Cultural La Serrana, es solo uno de los muchos que se están haciendo en conmemoración del V centenario.