Santiago Rodríguez Vega destaca la fortaleza del sistema portuario español

Fernando Del Busto Avilés Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:47 Comenta Compartir

El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, ha matizado el análisis que el Ministro de Transportes, Oscar Puente, realizó ayer del sistema portuario español en el que anunciaba inversiones para Avilés que ya se habían hecho, como la conexión de los muelles de Valliniello y ArcelorMittal, además de detallar los proyectos ya en marcha. Para Rodríguez Vega, lo trascendente es la reflexión sobre «la fortaleza del sistema portuario español» y su incardinación con una estrategia portuaria pensada en términos de estado. «Y todo ello dentro de un proyecto común y de un proyecto de país en el cual están, en el caso de Asturias, el Puerto de Avilés y el Puerto de Gijón», declaró Santiago Rodríguez Vega.

El presidente del puerto avilesino recordó la importancia de las inversiones de las autoridades portuarias que «tienen que ver con reformar infraestructuras, mejorar nuestra capacidad de generar nuevos tráficos y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la digitalización, la modernización de los puertos, la lucha contra el cambio climático, lo relacionado con esa conexión que hay entre puerto y ciudad».

Es más, Rodríguez Vega contrapuso la dinámica de los aeropuertos, «que son estructuras de movilidad que surgen», con la propia esencia de los puertos, puesto que estos forman parte «de la propia vida y de la historia de las ciudades y de los territorios donde se asientan, y hay una relación muy intensa. Esa es la fortaleza del sistema portuario y eso es lo que trató de destacar ayer el ministro. Los puertos somos entes vivos en continua transformación, en continua inversión. Para nada estamos adocenados, sino que estamos en activo porque lo exige el mercado, el mundo logístico, las empresas, las nuevas tecnologías…. Y tenemos que estar ahí», concluyó.