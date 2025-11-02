Todos los Santos en Avilés: un día para recordar a los que ya no están Cientos de personas se acercaron hasta los cementerios de la comarca en la jornada de Todos los Santos, menos masiva que otros años

Pudo influir la amenaza de la lluvia que, durante toda la mañana de ayer, se cernió sobre la comarca de Avilés, pero también que la festividad de Todos los Santos coincidiese en sábado. Lo cierto es que los actos religiosos del cementerio de La Carriona resultaron menos multitudinarios que otros años.

Tanto en Avilés como en Corvera, sus respectivas policías locales organizaron dispositivos especiales para agilizar el tráfico hasta los cementerios de La Carriona y Núñez, sin que se registrasen los atascos y dificultades de tráfico de otros años.

En el caso de La Carriona, la apertura del Centro Comercial El Corte Inglés representó un alivio en las plazas de estacionamiento. Durante la mañana, el aparcamiento de la gran superficie comercial se encontró prácticamente lleno, con una imagen propia de la temporada navideña. Seguramente, muchos de sus usuarios utilizaron esas instalaciones para acercarse caminando hasta la principal necrópolis de la comarca.

La opción del transporte público tuvo sus partidarios, aunque menos que en años anteriores. Entre las personas que esperaban la línea para subir, hubo quejas por mantener la frecuencia habitual de los festivos (subida hacia La Carriona a las horas en punto para regresar a las medias), sin ningún refuerzo con motivo de la celebración. Aunque la queja no pasó de los comentarios mientras se esperaba el autobús.

La habitual misa de campaña en La Carriona fue presidida por el párroco Francisco Javier Panizo, con una hermosa reflexión sobre la vida y el amor. El sacerdote recordó el dolor que produce la pérdida de los seres queridos, pero también todo lo que aporta el amor a las personas y el sentido con el que llena la existencia.

Este año, el Ayuntamiento de Avilés adornó la entrada a la capilla de La Carriona con dos grandes jarrones con crisantemos naturales de diferentes colores, enriqueciendo el habitual colorido de estas fechas en la que la práctica totalidad de las tumbas y nichos presentan adornos florales.

Además, en la parte histórica del cementerio, se podía apreciar la reciente restauración de la estatua funeraria de los marqueses de San Juan de Nieva, donde el conjunto escultórico ha recuperado su color blanco y, con él, majestuosidad.

Ilumina Llaranes

El sacerdote Constantino Bada ofició la misa de campaña en el cementerio municipal de Núñez, en Corvera. Aunque la celebración religiosa más original fue la iniciativa del nuevo párroco de Santa Bárbara en Llaranes, Miguel Alderete, dentro de su programa de acción pastoral 'Ilumina Llaranes' y con el que subraya la dimensión cristiana de estas fechas.

Así, a las doce se rezó el Ángelus y un rosario por las calles del barrio acompañado por varios fieles que iban vestidos con imágenes y símbolos de sus santos preferidos. También se portó a la Santina.

Es el primer año de la iniciativa, lo que explica la respuesta minoritaria. Pero el programa de Llaranes no terminó ayer y hoy continuará con la Conmemoración de los Fieles Difuntos. Así, a las 9:30 se rezará el Laudes, media hora después se adorará al Santísimo y, después de la misa de las 12:30 se celebrará un almuerzo compartido. Ya por la tarde, habrá un momento de presentación de testimonios de diferentes fieles en una jornada donde todas las parroquias recordarán a los difuntos.

