Sara González Curto, restauradora: «El Ayuntamiento de Avilés debe intervenir en Villalegre»

Sara González Curto (Avilés, 1992) cumple su segundo año como presidenta de la Asociación de Restauradores de Asturias, que hace unos días se inscribía ... en el Registro de Entidades Ciudadanas de Avilés tras cambiar su sede al Palacio de Camposagrado. «Antes estábamos en Santullano, pero ahora mismo la mayoría de las personas que formamos parte de la directiva somos de Avilés y comarca y era más cómodo. Antes estábamos en el Hotel de Asociaciones de Santullano y ahora en la sede de diseño de la Escuela, que nos puede dejar de vez en cuando la sala de conferencias», apunta. Apasionada de la restauración, repasa para LA VOZ DE AVILÉS el estado de las joyas arquitectónicas y construcciones emblemáticas de la ciudad.

–¿Cuál es el estado de salud de la Asociación? ¿Ha podido implementar alguna mejora desde su llegada a la presidencia?

–Poca cosa, sinceramente. No hay demasiada gente que esté activa en la Asociación. En Asturias los restauradores somos eminentemente autónomos y es difícil avanzar demasiado, los miembros tienen bastante con su trabajo. Pero bueno, precisamente nos apuntamos en el Registro de Entidades Ciudadanas para acceder a subvenciones y organizar cursos, porque hay poca formación continuada para restauradores una vez acabada la carrera. Ahora mismo somos veinte asociados.

–¿En qué punto está la restauración a nivel local y regional?

–Haría falta que tanto la administración como la gente en general valorara más nuestro trabajo. Por poner un ejemplo flagrante, no hay un técnico de restauración en la Dirección General de Patrimonio en Asturias. El jefe de la sección de conservación y restauración es un arquitecto. Además, los museos en Asturias que tienen restaurador son el Arqueológico y Bellas Artes, este último también un ayudante de restauración. Y en el Museo de la Catedral, que hace poco hizo un taller, hay una restauradora allí. Sin embargo, el Archivo Histórico de Asturias no tiene restaurador en plantilla. Contrata a uno cuando considera oportuno...

–¿Qué conlleva este déficit de profesionales?

–Pues los problemas que vemos tanto en Avilés como en el resto de Asturias, donde estamos, por ejemplo, a años luz de nuestros vecinos de Galicia. Patrimonio en ruinas, solares vacíos tras derribos en zonas protegidas, muy poca prevención... Mi especialidad es la restauración de esculturas y aquí en Asturias se trabaja a posteriori, cuando las figuras están ya en un estado límite. Desde la administración se piensa que es mejor pagar una alta cantidad de dinero cada veinte años, cuando saldría mucho más barato realizar un mantenimiento. Todo esto se debe a la ausencia de profesionales del sector.

–¿Qué le parece el plan del Ayuntamiento de Avilés de recuperar un paño de la muralla histórica de la ciudad?

–En esencia bien. Por lo que sé, van a derribar unas casas del parque de El Muelle en mal estado y construir un centro de interpretación. Me gusta, pero también habría que recordar que hay un trozo de muralla donde el antiguo Moisés, que ahora está La Caixa, y está llena de verdín. Se ve desde un cristal y debería recibir un mantenimiento que no existe en absoluto.

–¿Y qué me dice de la 'ciudad fantasma' de Villalegre, con la Casa Maribona al frente? ¿Y del chalé de Don Fulgencio?

–En la Casa Maribona, un edificio del que se ha hablado mucho, sigue sin hacerse nada y está en estado de ruina, con el techo ya no en la planta calle, sino en la primera planta, con animales campando a sus anchas por ahí y un macho cabrío que mete miedo. También está parada la Escuela Infantil Siete Enanitos del Palacio Valdés y el chalé de Don Fulgencio tiene tapadas puertas y ventanas para que no se caiga. En la ermita de Santa Apolonia, que se supone que es la más antigua de la zona, también se cayó el techo. El Ayuntamiento tiene la obligación civil subsidaria de actuar de oficio si el propietario no lo hace y debería intervenir.