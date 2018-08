La avilesina Sara Laso, elegida Miss Turismo Asturias

Sara Laso, elegida ayer Miss Turismo Asturias 2018, representará a la región en el certamen nacional que tendrá lugar el 27 de octubre en Mallorca. La avilesina, que también se llevó las menciones Miss Cabello Bonito y Miss Top Model, se impuso a otras once jóvenes que durante todo el día ensayaron los pases y la coreografía de una gala celebrada en el salón de actos del pabellón de exposiciones de La Magdalena.

Mélany Pérez y Giovanna Fernández fueron primera y segunda dama, respectivamente. La primera se llevó, además, las bandas de Miss Elegancia y Miss Redes Sociales. El palmarés lo completó Silvia San José como Miss Fotogenia.

El concurso fue el punto final a un mes de preparación de doce chicas con intereses variados, pero con la moda y la belleza como punto en común. Si bien no todas aspiran a convertirse en modelos profesionales, sí les divierte la posibilidad de dedicarse temporalmente a ello. Por ejemplo a Silvia San José, ovetense, de 25 años, que antes de ser elegida Miss Fotogenia confesaba estar «como una moto» desde primera hora. «Nunca he desfilado, solo había trabajado de forma esporádica como azafata de imagen. Hoy es mi primer desfile y estoy muy nerviosa», aseguraba a una hora del comienzo de la gala, aún en la peluquería. Consciente de que la «competencia» era dura, «porque todas mis compañeras son muy guapas», consideraba que un buen puesto «será un paso importante en la moda», aunque lo que quiere estudiar es estética canina. Ya tiene hasta modelos: sus cuatro perros.

Cerca de ella, Mireia Fernández Norniella valoraba de forma muy positiva la experiencia independientemente del resultado. En este mes de formación ha aprendido a desfilar, a posar y algunos «trucos para mejor la figura» en una fotografía. «Nunca me había presentado a algo parecido y me parece una buena oportunidad para aprender», explicó. Ella está preparando oposiciones, pero no le disgustaría en absoluto ser modelo de fotografía. A sus 19 años, esta ovetense conoce bien sus puntos fuertes. «Sus ojos y sus labios», señala la maquilladora Aida Carballo.

El reto, superado con nota, estuvo en la gala, con retoques y cambios en el maquillaje en los diez escasos minutos entre pase y pase. «No procede el mismo maquillaje para un vestido de fiesta que para desfilar en biquini», indicó Carballo.