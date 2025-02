La sardina del Antroxu se queda sin pira y sin entierro, pero no sin funeral

C. R. AVILÉS. Jueves, 18 de febrero 2021, 00:46 Comenta Compartir

Fiel a su tradición, la Cofradía del Santo Entierro de la Sardina puso ayer el broche al Carnaval con un entierro de la sardina sin entierro, pero sí con un funeral que aprovecharon para disparar contra los políticos de siempre y llorar por un país que, en su opinión, no ha sabido bregar contra el coronavirus.

En su lectura del testamento de la sardina hizo la Cofradía un repaso minucioso al año transcurrido desde el pasado Antroxu, un recorrido que no fue otro que el marcado por la pandemia del coronavirus y sus consecuencias. Pero como no todo fue covid, no dejaron de lado la actualidad con referencias a los negacionistas, a Pablo Hasel, a Putin, al terrorismo en Francia y al asalto al Capitolio, entre otros.