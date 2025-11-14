El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El equipo que trabaja en el proyecto Freesvee. LVA

Satec participa en un proyecto para crear nuevas soluciones para la carga ultrarrápida

C. R.

AVILÉS.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La multinacional Satec, con sede en Avilés, participa en el proyecto, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSI), Live Freesvee (servicio de recarga rápida de Energía en cualquier lugar de la carretera), que creará soluciones tecnológicas para la carga ultrarrápida pública de vehículos eléctricos en cualquier lugar, eliminando la necesidad de una red de alta potencia para el servicio.

Junto a Satec, también son socios Intergia, la Universidad de Zaragoza, la estación de servicio Miralbueno y Zoilo Ríos. La multinacional tecnológica asturiana se encarga en este proyecto de desarrollar el sistema de gestión y control de las nuevas estaciones de carga y sus cargadores ultrarrápidos, formado por una plataforma de datos y aplicaciones para gestión de la demanda basadas en la IA. El presupuesto es de 3.607.220 euros, de los cuales 749.208 corresponden a Satec con un 60% subvencionado. El proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea dentro del programa Life.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  7. 7 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  8. 8 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  9. 9

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  10. 10

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Satec participa en un proyecto para crear nuevas soluciones para la carga ultrarrápida

Satec participa en un proyecto para crear nuevas soluciones para la carga ultrarrápida