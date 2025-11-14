Satec participa en un proyecto para crear nuevas soluciones para la carga ultrarrápida

C. R. AVILÉS. Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La multinacional Satec, con sede en Avilés, participa en el proyecto, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSI), Live Freesvee (servicio de recarga rápida de Energía en cualquier lugar de la carretera), que creará soluciones tecnológicas para la carga ultrarrápida pública de vehículos eléctricos en cualquier lugar, eliminando la necesidad de una red de alta potencia para el servicio.

Junto a Satec, también son socios Intergia, la Universidad de Zaragoza, la estación de servicio Miralbueno y Zoilo Ríos. La multinacional tecnológica asturiana se encarga en este proyecto de desarrollar el sistema de gestión y control de las nuevas estaciones de carga y sus cargadores ultrarrápidos, formado por una plataforma de datos y aplicaciones para gestión de la demanda basadas en la IA. El presupuesto es de 3.607.220 euros, de los cuales 749.208 corresponden a Satec con un 60% subvencionado. El proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea dentro del programa Life.