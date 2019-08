Old School Funky Family y Erik Dongil abren el viernes el festival de La Grapa C. R. AVILÉS. Martes, 6 agosto 2019, 00:56

Mientras en la pista de La Exposición se bebe cerveza y se come un bocadillo de picadillo, en el parque del Muelle comienza el viernes 9 La Grapa Black Music Festival que, en su quinta edición, estrena maestro de ceremonias, el cantante Maxi Mendía. Será él quien presente e introduzca al plantel de artistas que actuará este primer día. La rotura del hielo se encomendará a Mississippi Queen & The Wet Dogs, a partir de las nueve de la noche. A las 22.15 horas está prevista la actuación de Old School Funky Family y, a las 23.30 horas, el texano Erik Dongil. La madrugada, a partir de la 1.30, será cosa de Dani Nel.lo y Los Saxofonistas Salvajes. Los intermedios musicales estarán ambientados por los dj's Miguel Arias y Mastersoul.

El sábado día 10 habrá sesión vermú, a la una de la tarde, con la música de John Paperback. La música comenzará a sonar antes que el viernes, ya por la tarde (19 horas) actuará Súper Panela y, a partir de las diez de la noche, Soulomonics. A las 23.30 horas será el turno de The Sweet Vandals y, a la 1.30 horas, de J.C. Brooks Band. El sábado estarán como djs Mosk Selektor y Sr. Lobezno.

El festival se despide el domingo 11 con sesión vermú a la una de la tarde con la banda Detractors.

Víctor Velasco, uno de los promotores del festival, aseguraba en su presentación que esta quinta edición es la más «ambiciosa» de las organizadas hasta el momento. Aparte de los artistas internacionales que visitan esta cita, para Velasco esta es una oportunidad para valorar el talento patrio. Españoles son Mississippi Queen & The Wet Dogs, John Paperback, Soulomonics y Dani Nel.lo. «Se trata de una oportunidad única para catapultar o al menos impulsar un poquito a esas bandas con un gran potencial que tenemos», afirmó.