La red secreta de la literatura Nieves Penela con el primer de los libros que publicará Orpheus, Ediciones Clandestinas. / NAVAL La avilesina Nieves Penela crea la editorial Orpheus Ediciones Clandestinas FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Sábado, 6 julio 2019, 03:09

No era un secreto para quien la conoce, pero ahora, por fin, ha decidido salir a la luz. La avilesina Nieves Penela lanza Orpheus Ediciones Clandestinas, una nueva editorial en la que su pasión por la literatura y la vida se extenderá con los únicos límites que marca el buen gusto y el respeto al autor.

«Llevo mucho tiempo pensando en un proyecto de estas características y, por fin, he decidido lanzarme a ello», asegura Penela. Varias circunstancias motivaron la chispa creativa que lanzaron a Penela al vértigo de trabajar con abogados para elaborar borradores de contratos, diseñadores y equipos de producción para conocer todas las claves de la edición a demanda para poder facilitar libros al mercado sin un coste que asfixie a la editorial.

Aunque Penela aborda el proyecto con el máximo rigor profesional, no se trata de una salida laboral. «Todos los que me conocen saben que soy fisioterapeuta y que me encanta mi trabajo. No busco una huida profesional, sino desarrollar una propuesta que me atrae», afirma.

Porque, ante todo, Orpheus no es una editorial al uso. Su promotora la define como «una secta de escritores, correctores, ilustradores, traductores y diseñadores comprometidos con el espíritu del proyecto», que no es otro que disfrutar con la literatura, con la publicación por el placer de ser leído, por la necesidad de compartir, por el deseo de vivir y exprimir la vida en cada segundo.

Son algunas de las palabras que Nieves Penela lanza en un chorro torrencial de ideas donde se detiene en un primer nombre, clave en la génesis de Orpheus: Rafa Ron, un buen amigo fallecido el pasado año y que este verano será homenajeado durante el Longboard Festival de Salinas. «A Rafa siempre le gustó la idea de publicar un libro. Cuando luchaba contra su enfermedad, lo publicamos y logramos que lo viese antes de morir», recuerda Penela. El trabajo de edición del libro se juntó con otra semilla, la lectura de 'La Cuarta Vida', un libro clandestino que circula de mano en mano y que cimentó la idea de la editorial.

De esa manera, dos años después de comenzar a pensar en la posibilidad de crear la editorial, Penela se ponía manos a la obra. Y con las ideas tan claras como abiertas. Su amigo Rafa Ron sería el primer autor de su secta que verá la luz hoy en la Semana Negra, cuando presente los primeros siete libros de su catálogo, de los que tres ya están a la venta.

'Palidez y otros relatos; cuadro de pornografía argumentada' será el título del libro póstumo de Rafa Ron. Con él, verá la luz 'Mundo remoto; guía de lugares poco recomendables', de Saúl Fernández. «Es una serie de textos interesantes y Saúl ya cuenta con varios publicados. Nos parecía que se debía publicar», comenta Penela.

Reedición de descatalogados

Una de las líneas de la editorial es la reedición de textos que se encuentran descatalogados, pero que los lectores siguen buscando. «Pienso que el libro busca al lector y por eso hay que facilitar que siempre puedan encontrarlos», apunta. En concreto se trata de dos textos de Pilar Sánchez Vicente: 'Luciérnagas en la memoria' y ' Gontrodo, la hija de la luna'. «Pilar es actualmente una autora de éxito, pero tiene lectores que no encuentran sus primeros libros. Si en Orpheus tenemos una madrina es Pilar Sánchez Vicente, sin dudarlo».

La joven Valeria Montes aporta dos títulos a este inicio: 'El secreto de Pickseck', la recuperación de un texto ya publicado, y 'El tesoro de Isla de Yerth'. «Con sólo 18 años se toma muy en serio la literatura», destaca Nieves Penela. La propia Nieves Penela se suma a este debut editorial con un poemario que recupera versos de su blog 'Deseos y averías', con él superó los 100.000 lectores y conservará el pseudónimo de 'Nieves Bruxina'. Pero la vida órfica no termina hoy. En su agenda explora las posibilidades de autores de fuera de España y también de abordar traducciones de textos que le seduzcan.