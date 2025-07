Secretariado Gitano clausura en Avilés su curso inclusivo de jardinería: «Hemos aprendido cosas que no nos imaginábamos» Doce jóvenes han participado en una nueva edición de estos talleres tándem de inserción laboral en la Escuela de Selvicultura de Valliniello

La Escuela de Selvicultura Preventiva Vedelar, en Valliniello, Avilés, acogió este jueves el acto de clausura del curso de mantenimiento y jardines desarrollado por Fundación Secretariado Gitano, una iniciativa en la que cada año se forma a 12 jóvenes que tras el curso logran unos elevados índices de inserción laboral, en un colectivo vulnerable y con mayores dificultades.

Uno de los mejores alumnos de esta promoción es Iván Gabarri, que reconocía la importancia de esta formación. «En Vedelar hemos aprendido cosas que no imaginábamos. Yo he descubierto un trabajo que me encanta y espero poder dedicarme a ello, por eso estoy muy agradecido».

Estuco en el acto la directora del Servicio de Empleo de Asturias, Isabel Hernández de la Vega, que puso en valor el objetivo de este proyecto, «conseguir que el mercado de trabajo se un mercado de trabajo más dinámico, más inclusivo, muy acorde con los objetivos de la Fundación Secretariado Gitano y estos programas Tándem que impulsan la formación en consonancia con el empleo para personas con muy baja cualificación, que tienen un gran éxito porque consiguen que las personas tengan unas cualificaciones propias de lo que están desarrollando como jardinería en este caso sino que desarrollen una serie de actitudes más trasversales porque si este sector no les convence y deciden iniciar otra actividad adquieren actitudes de disciplina de trabajo, compañerismo, esfuerzo».

Por su parte el edil de Empleo, Juan Carlos Guerrero, puso en valor «el trabajo que hace Secretariado Gitano en inclusión social e inserción laboral y al final es una cohesión territorial. Es un paso adelante para estas personas».

