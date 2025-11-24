Secretariado Gitano incorpora en Avilés la innovación en su programa de empleo 'Acceder Innova', que tiene un coste de casi 600.000 euros, recibe un 10% del Servicio Público de Empleo

C. R. Avilés Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La educación y la formación son los dos pilares de trabajo de la Fundación Secretariado Gitano que, a través de una serie de programas orientados a diferentes perfiles, tratan de lograr la inserción laboral de un colectivo vulnerable y todavía marginado en muchas ocasiones. Uno de los más asentados es 'Acceder', un programa financiado por el Fondo Social Europeo que en Asturias lleva funcionando desde el año 2000 y al que hace unos cuatro años se dio una vuelta para optar a la línea de subvenciones puesta en marcha por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), cuyo requisito fundamental es incluir el componente de innovación. En la convocatoria de este año, resuelta hace apenas unos días, 'Acceder Innova +' acaba de recibir 60.000 euros de los casi 600.000 que necesita para su desarrollo.

Está previsto que participen 120 personas pertenecientes a grupos de riesgo y exclusión social con el objetivo de aumentar su nivel de empleabilidad en el mercado laboral. El programa estudia los perfiles de cada participante y diseña itinerarios individualizados de inserción laboral. Desde un enfoque integral y multidimensional, se combinan acciones de diagnóstico, orientación, formación y búsqueda activa de empleo para incidir en la autonomía, en la mejora de la empleabilidad y en el acceso al mercado laboral.

El programa de formación profesional y empleo 'Acceder' ha sido calificado como la iniciativa europea de mayor impacto de inclusión sociolaboral dirigida a la población gitana. Conforme al informe anual de 2024 elaborado por la entidad, el año pasado se atendió en toda España a 20.672 personas, de las que más de 4.500 consiguieron un empleo y cerca de 6.000 se han formado. 'Acceder' colabora con cerca de 4.000 empresas y atiende las necesidades más específicas de la población joven con programas de formación dual en entornos laborales como Aprender Trabajando, Formatéate con Garantía y TándEM, este último en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Con una tasa de inserción en torno al 42%, más de 600 jóvenes pasaron el año pasado.

El empleo es uno de los cinco ámbitos de intervención fijados por el Plan Estratégico 2024-2030

Es el área de Digitalización de la fundación la que se encarga de adaptar e incorporar la innovación en estos programas, conscientes además de que es clave en la sociedad actual.

El empleo es, precisamente, una de las líneas fundamentales del Plan Estratégico 2024-2030, que fija en otros cuatro ámbitos las prioridades de intervención: la educación, la igualdad de trato, las mujeres gitanas y la vivienda, articulando la intervención con la incidencia política para conseguir un mayor impacto social.