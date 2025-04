El sector pesquero reclama un plan estratégico de la merluza europea para recuperar el consumo

Si algo quedó claro ayer en la Jornada Técnica Monográfica de la Merluza Europea, organizada por Nueva Rula de Avilés y la Asociación de ... Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid (AEMPM) y celebrada en la Autoridad Portuaria de Avilés, fue la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de la Merluza Europa que logre recuperar el consumo de una de las especies tradicionalmente más valoradas en las lonjas, pero cuyo consumo ha caído a la mitad en la década que va de 2013 a 2023 y cuyo valor en rula se ha estancado. El sector cree que el anisakis le está pasando factura y aboga por comunicar y tranquilizar a la población con información en positivo. La unión de todos los eslabones de la cadena (la parte extractiva y la comercializadora) y el objetivo de captar al consumidor joven en los canales en los que se mueve parece vital. Amén de otros retos que afectan al sector y no solo a la pesquería de la merluza, como el relevo generacional, el verdadero problema del sector pesquero.

En 2013 se comían 3,78 kilogramos de merluza anuales frente a los 1,9 kilos de 2023, una reducción del 50%, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En general, el descenso de los productos pesqueros es de un 30%. En la merluza congelada el descenso en el consumo es menor. De un kilogramo consumidos en 2013 se pasó a 0,8.

¿Cuáles son las causas? En opinión del director adjunto de Nueva Rula de Avilés, Mario Pidal, la presencia de anisakis. Un parásito que, según explicaron, está presente en los caladeros, luego no afecta solo a la merluza, y que apenas genera alertas sanitarias en Europa frente a las que sí provoca el salmón, que es la especie que le está comiendo terreno en la mesa del consumidor.

A todos los integrantes del sector les parece injusto el desapego del consumidor respecto a la merluza cuando, según aseguraron, es completamente seguro si se consume cocinado. De hecho, no hace falta ni congelarlo. Contra esta desinformación además de una intensa labor de promoción en la que todos están de acuerdo, se pueden también aplicar técnicas como la puesta en marcha por Rula de Avilés que constituyó un grupo de trabajo para evaluar el grado de limpieza de la merluza fresca eviscerada a bordo del barco. Tras esta experiencia piloto que lleva ya varias ediciones, Pidal afirmó que esta práctica reduce ya una cantidad significativa del parásito y que, a medio-largo plazo, es posible abordar una reducción del anisakis significativa, pero para ello es imprescindible «consensuar los estándares de limpieza». «El manipulador a bordo se posiciona como factor clave en esa diferencia que también se ve entre los barcos» porque, como aclaró, «la rula no manipula el pescado». Aunque eso no exime a las lonjas de implicarse en el problema y «debemos estar muy cerca de los barcos y prestarles asistencia técnica».

El nuevo consumidor

Expuesta la teoría y el plan piloto, en la jornada se quiso pulsar la visión de los diferentes sectores de esta cadena, con representantes de la pesquería y de la parte comercializadora. Fue la mesa más animada de la jornada porque si bien todos coincidían más o menos en los problemas que se deben atajar, algunas apreciaciones de las comercializadoras hicieron saltar a Eduardo Míguez, director adjunto del Puerto de Celeiro, cuyas intervenciones provocaron los aplausos del público. Porque ni estuvo de acuerdo en que a la merluza «le falta un poquito de modernidad», como se apuntó, ni tampoco en que Mercamadrid, por ejemplo, compre más merluza argentina que Europa porque la primera no tiene anisakis. En su opinión lo hace por el precio, «porque la bacaladilla también tiene anisakis y la sigue comprando».

Respecto al anisakis, cree que hay que comunicar mejor que la merluza se trata de un producto saludable. «¿Por qué estamos obsesionados en centrar el tema en el parásito de la merluza? ¿Alguien deja de comer lechuga porque tiene babosas y gusanos?», se preguntó.

Los comercializadores sí lograron asentar que el nuevo consumidor demanda otros formatos, más sencillez y más comunicación. «Las nuevas generaciones necesitan un manual de instrucciones. Se manejan muy bien frente al móvil pero no frente a un mostrador», aseguró Luisa Álvarez, directora de Fedepesca.