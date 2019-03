El segundo ciclo del Factoría Sound ofrece cuatro conciertos cargados de rock y soul Bourbon. / LVA Bette Smith, Lee Bains & The Glory Fires, Bourbon y The Brew, encabezan el cartel de actuaciones que tendrán lugar el 3 y 30 de abril y el 17 y 22 de mayo E. F. AVILÉS. Lunes, 25 marzo 2019, 07:33

La primavera llega al Factoría Sound cargada de rock y soul. El programa de este segundo ciclo musical trae al centro cultural del Carbayedo importantes bandas nacionales e internacionales como Bette Smith, una de las nuevas voces negras estadounidenses con más proyección y poderosa presencia.

También podrá disfrutarse en Avilés la potencia de los estadounidenses Lee Bains & The Glory Fires, desde Alabama, o el prestigio y tirón de los británicos The Brew. La representación nacional llega con Bourbon, una consolidada formación que bebe de las raíces del más clásico rock andaluz.

Avilés quiere fomentar así su papel de «referente para el público del norte» y su capacidad de atracción de bandas y solistas punteros del panorama nacional e internacional. Algo que se refuerza al convertirse en punto de arranque de las giras europeas de artistas como Bette Smith. La cantante neoyorquina dará su primer concierto europeo en Avilés y desde aquí pondrá rumbo a Madrid y después a otros países como Suiza y Polonia.

Con su característica voz, criada en el gospel, Bette Smith es uno de los talentos emergentes de la escena musical estadounidense, a ritmos de soul y rhythm & blues, que llega a Avilés con 'Jettlager', su primer álbum.

La segunda cita de primavera en el Factoría Sound nos trae a los hermanos Raúl y Álvaro Guerrero que forman junto a Juanma Gonzálvez el trío gaditano. Su primer trabajo fue 'Fango', en 2013, y le siguió 'Devastación', en 2015. Un álbum, este último, en el que iniciaron el giro desde el hard rock hacia el rock andaluz, que se ha hecho aún más patente en su más reciente disco, 'Fuente vieja', lanzado el pasado año y con el que se encuentran girando por toda España desde entonces.

El 17 de mayo llegan Lee Bains & The Glory Fires. Su último álbum, grabado en directo, es 'Live at the Nick', en el que dan rienda suelta a su lado más salvaje con letras marcadas por el compromiso social.

Y el 22 de mayo tocarán The Brew & The Glory Fires, integrado por Tim Smith, Kurhtis Smith y Jason Barwick, galardonados por la revista 'It's Only Rock & Roll' como la mejor banda de rock de 2006-2007. Su último disco es 'The Art of Persuasion', con influencias que van desde Led Zeppelin a Wolfmother.

Para el nuevo ciclo de Factoría, se puede adquirir un abono por treinta euros para los cuatro conciertos programados. El último día para adquirir el abono será el 2 de abril. Las entradas sueltas tendrán un precio de 10 euros en venta anticipada, y de 12 el día del concierto. Abonos y entradas se pueden adquirir en las taquilla de la Casa de Cultura y en la web https://entradas.liberbank.es/palaciovaldes.