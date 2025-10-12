El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El segundo plan de edificación forzosa, a medio camino

R. A.

AVILÉS.

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Los resultados del segundo plan de edificación forzosa planteado por el Ayuntamiento de Avilés están siendo lentos. Esta herramienta de intervención urbanística se aprobó en el año 2018, y desde entonces se han logrado poner en marcha algunas actuaciones de calado, pero quedan aún solares pendientes de construcción.

Desde su entrada en vigor se ha construido en algunos solares significativos. No solo en el 54 de Rivero, sino que sobre todo se ha logrado completar la calle Galiana, una de las más señeras y turísticas del centro de Avilés. También se ha levantado un inmueble de viviendas al final de la calle de La Estación, mientras que hay otras dos actuaciones pendientes en esa misma calle, una en el número 24 y otra al inicio del vial, en la esquina con la calle de La Florida.

Restan aún la actuación en el 109 de Rivero, el 48 de la plaza del Carbayedo y, sobre todo, el del número 10 de la plaza de España, que el Ayuntamiento estudió expropiar pero que fue adquirido por Diego Baeza.

