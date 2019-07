«No tenemos seguridad» La doctora del Centro de Salud de Las Vegas amenazada por una paciente denuncia la situación de inseguridad y la exposición de los facultativos C. DEL RÍO Lunes, 8 julio 2019, 15:23

La mujer acusada de amenazar a una doctora del Centro de Salud de Las Vegas en 2018 ha logrado hoy una rebaja sustancial de la petición de pena inicial al reconocer los hechos. El Juzgado de lo Penal Número 2 le ha impuesto seis meses de prisión y una multa de treinta días, a razón de tres euros diarios. La médica ha renunciado a la responsabilidad civil.

La paciente la había amenazado con matarla y llegó a aporrear la puerta de su despacho, que acabó golpeando en el hombro y provocándole una lesión leve.

La médica, que hoy no ha tenido que declarar, ha lamentado que no haya servicio de seguridad en los centros de salud y menos en uno «conflictivo» como el de Las Vegas. «Nos quitaron al auxiliar de seguridad y los pacientes lo saben», ha afirmado hoy tras reconocer que las amenazas e intimidación por parte de los pacientes es habitual y mayor de lo que reflejan las estadísticas. «Es cierto que la Policía Local de Corvera y la Guardia Civil responden muy rápido, pero no es la solución», se ha reafirmado.

La víctima ha relatado a los medios que el incidente tuvo lugar durante la Semana Santa del año pasado. El Jueves Santo, con la sala de espera a rebosar, acudió sin cita a la consulta de la enfermera. Como esta no lograba que se fuera tras terminar de atenderla, solicitó ayuda a la médica, que la conminó a irse. Comenzó entonces a insultarla llamándola 'hija de puta' y 'te vas a enterar'. Acabó saliendo, pero se quedó en la sala de espera y, al momento, se dirigió hacia la médica. «Llevaba una bolsa con algo asomando y me encerré en la consulta», mientras gritaba a la enfermera que avisara a la Guardia Civil. La condenada aporreaba la puerta y en una de esas acometidas, la puerta se abrió y golpeó a la facultativa en el hombro derecho. «Estaba aterrorizada», ha confesado hoy.

Hechos similares se repitieron al día siguiente, cuando la paciente dijo en voz alta que iba a matar a la doctora con un hacha. La aludida no lo escuchó, pero se lo advirtieron varios testigos. Lo que sí vio fue a la Policía Local de Corvera sacar del centro a la mujer, momento que esta aprovechó para hacerle el gesto de cortar el cuello. El Sábado Santo regresó, por tercer día consecutivo, profiriendo las mismas amenazas.

El juzgado dictó entonces una orden de alejamiento que se ha mantenido vigente hasta hoy. «Sería muy fácil darle la razón a todo el mundo y recetar sin ton ni son, pero no puede ser», ha reconocido hoy la facultativa.