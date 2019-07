Seis meses de cárcel por amenazar de muerte a su médica de primaria Fotografía de archivo del Centro de Salud de Las Vegas. / MARIETA La facultativa de Las Vegas lamenta la ausencia de vigilantes de seguridad en un centro de salud «conflictivo» C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 9 julio 2019, 02:44

Seis meses de prisión y una multa de noventa euros. Es la pena impuesta ayer a una paciente por amenazar de muerte y agredir a una médica del Centro de Salud de Las Vegas en 2018, tal como reconoció ayer en el Juzgado de lo Penal Número 2. La mujer tiene reconocida una discapacidad y sufre alcoholismo.

Las amenazas tuvieron lugar durante la Semana Santa de 2018, pero en lugar de concretarse en un único día, tal como refería el escrito de la acusación de la Fiscalía, se repitieron durante tres días consecutivos. La doctora lamentó ayer que centros de salud «conflictivos» como el de Las Vegas se hayan quedado sin auxiliares de seguridad. «Los paciente lo saben» y, según se desprendió de su explicación, actúan en consecuencia.

La facultativa no tuvo que declarar ante el juez, pero sí compartió con los periodistas la angustiosa situación que vivió el año pasado. El Jueves Santo de 2018, con la sala de espera a rebosar, acudió sin cita a la consulta de la enfermera. Como esta no lograba que se fuera tras terminar de atenderla, solicitó ayuda a la médica, que la conminó a irse. Comenzó entonces a insultarla llamándola 'hija de puta' y 'te vas a enterar'. Acabó saliendo, pero se quedó en la sala de espera y, al momento, se dirigió hacia la médica. «Llevaba una bolsa con algo asomando y me encerré en la consulta», mientras gritaba a la enfermera que avisara a la Guardia Civil. La condenada aporreaba la puerta y en una de esas acometidas, la puerta se abrió y golpeó a la facultativa en el hombro derecho. «Estaba aterrorizada», confesó ayer.

Hechos similares se repitieron al día siguiente, cuando la paciente dijo en voz alta que iba a matar a la doctora con un hacha. La aludida no lo escuchó, pero se lo advirtieron varios testigos. Lo que sí vio fue a la Policía Local de Corvera sacar del centro a la mujer, momento que esta aprovechó para hacerle el gesto de cortar el cuello. El Sábado Santo regresó, por tercer día consecutivo, profiriendo las mismas amenazas.

El juzgado dictó entonces una orden de alejamiento que estaba vigente hasta ayer. «Sería muy fácil darle la razón a todo el mundo y recetar sin ton ni son, pero no puede ser», reflexionó la doctora, que quiso agradecer la rápida intervención en todos los casos de la Policía Local de Corvera y de la Guardia Civil.