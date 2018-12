Fin de semana de rock and roll Viernes, 28 diciembre 2018, 01:41

El pub Le Garage (plaza de El Carbayedo), uno de los clásicos de la música en directo en la ciudad, acoge dos conciertos este fin de semana. Hoy actúa Trastornos del Sueño con su particular visión de la música de los años 80 y 90 en castellano. Tocarán temas de Miguel Ríos, Loquillo, Duncan Dhu, La Guardia, El Último de la Fila o Tequila. Mañana actuará The Classic Rock Band y se oirán temas de Eric Clapton, Creedens, David Bowie o Rainbow, entre otros. Ambos conciertos comienzan a las once y media de la noche y la entrada es libre.