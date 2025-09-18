Sentencia sobre la vulneración del derecho al honor

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:05 Compartir

La Ilma. Sra. Dña. LUCÍA GONZÁLEZ AZPIAZU, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Avilés y su partido judicial, ha visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio ordinario con el nº OR1 862/24, a instancias de VERÓNICA FERNÁNDEZ OTERO, representada por el Sr. Procurador Ignacio López González y asistida por el Sr. Letrado Marcelino Suárez Baro, frente a FERNANDO DEL BUSTO NAVAL, LA VOZ DE AVILÉS S.L. y EL COMERCIO S.A., sobre vulneración del derecho al honor, siendo parte el Ministerio fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - El día 5/09/24, por la parte actora se promovió demanda de juicio verbal ante este Juzgado, interesando en el suplico de la misma se dicte sentencia por la que, estimando íntegramente la demanda:

1.- Se declare que el artículo firmado por D. FERNANDO DEL BUSTO NAVAL en fecha 1 de julio de 2024 y publicado en el diario LA VOZ DE AVILÉS-EL COMERCIO y cuya copia se adjunta como documento nº 1 de la demanda constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la propia imagen del demandante.

2.- Se condene a los demandados a publicar en el diario LA VOZ DE AVILÉS-EL COMERCIO, con relevancia semejante a la noticia denunciada la SENTENCIA que en su día se dicte, sin comentarios ni apostillas.

3.- Se condene conjunta y solidariamente a D. FERNANDO DEL BUSTO NAVAL y a la VOZ DE AVILÉS S.L y al COMERCIO S.A a INDEMNIZAR Dª. VERÓNICA FERNÁNDEZ OTERO en la cantidad de SEIS MIL (6.000 €) euros por el daño moral causado por la vulneración de su Derecho al Honor y a la propia Imagen.

4.- Con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.

SEGUNDO. - Admitida a trámite la demanda, y emplazada la parte demandada y el Ministerio Fiscal, quienes contestaron en tiempo y forma, acordándose señalar la audiencia previa en fecha 8/04/25, donde se admitió la prueba declarada pertinente, acordándose la celebración de la vista que tuvo lugar el 5/06/25, practicándose la prueba admitida y una vez formuladas por las partes sus conclusiones quedaron los autos sobre la mesa de SSª para dictar la pertinente resolución.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Por la representación de la parte actora se ejercita una acción con fundamento en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, y demás normativa concordante, se ejercita una acción tendente a reponer su derecho al honor, alegando que siendo trabajadora de la empresa Saint-Gobain en Avilés, concretamente en la planta de parabrisas (Sekurit), y siendo elegida Presidenta del Comité de Empresa en el año 2022, en abril de 2024 la empresa anuncia el cierre de SEKURIT, lo que conlleva una previsión de despido de 125 trabajadores, iniciándose en los meses siguientes los expedientes de regulación de empleo. En los citados expedientes de regulación de empleo participan los representantes de los trabajadores fijando una comisión de seguimiento -de la que doña Verónica Fernández Otero no forma parte por decisión personal expresa y por lo tanto no participa en ninguna de sus decisiones- de las recolocaciones en Glass Avilés, que se encargarán de analizar las distintas vacantes existentes y la idoneidad de cada trabajador excedente de Sekurit Avilés para ocupar dichas vacantes. Para ello se valoraría el puesto a ofrecer a cada trabajador en base a criterios objetivos tales como la capacidad, formación, la experiencia, la antigüedad en la empresa y las evaluaciones de los 2 últimos años. A igualdad de condiciones, se otorgaría prioridad de recolocación en Glass Avilés a los trabajadores excedentes de Sekurit Avilés que tengan 50 o más años, por ser considerados más vulnerables en el mercado de trabajo.

Que, desde el inicio del proceso de regulación de empleo, el ambiente socio-laboral en la empresa es de gran tensión dada la incertidumbre laboral de los trabajadores, muchos de los cuales perderán su medio de vida. En este contexto, desde el Diario LA VOZ de AVILÉS, a través de su redactor el también codemandado FERNANDO DEL BUSTO NAVAL se inicia una campaña de desprestigio de la Presidenta del Comité de Empresa, la ahora demandante, imputándole conductas que atentan contra su honor y la propia imagen tanto a nivel personal, como en el ámbito laboral. Si bien en un principio las acusaciones y referencias hacia eran genéricas, el pasado 1 de julio el Sr. Busto acusó directa y personalmente a la Presidenta del Comité de Empresa de postergar a los trabajadores a los que representa en el acceso a puestos de trabajo en la otra planta que la empresa Saint-Gobain tiene en Avilés. Si bien es cierto que el redactor codemandado inicia el artículo señalando que cuatro trabajadores han demandado a la empresa denunciando el incumplimiento del acuerdo de recolocación de trabajadores, en ningún momento: a)consta la identidad de esos trabajadores, por lo que deja en el aire si se trata de una denuncia real o responde a una denuncia anónima; b)el periodista da por buena la denuncia 'anónima' a efectos prácticos de acusación a la presidenta del comité de empresa; c) en ningún momento el periodista contrastó la información y la acusación realizada por esos cuatro 'denunciantes anónimos' con la propia presidenta y denunciada anónimamente en este caso, a la que nunca llamó para conocer su versión de los hechos; d) en el artículo publicado y por él firmado no hace ninguna otra mención a los cuatro denunciantes, por lo que la información de que los trabajadores se vieron desplazados por la Presidenta del Comité de Empresa, tal parece una información veraz y no la opinión de unos supuestos trabajadores. Tales afirmaciones son rotundamente falsas y carentes del más mínimo rigor profesional, debiendo el Sr. Busto acreditar la veracidad de las mismas; atentan contra el honor y la dignidad de la demandante, a la que se acusa de quebrar la confianza depositada en ella por sus compañeros de trabajo a los que traiciona incumpliendo su obligación de velar por sus Derechos e intereses, no ya por dejadez o ignorancia sino «por beneficio propio y de sus familiares».

Si bien antes de interponer la demanda se solicitó una rectificación de la publicación el citado diario se limitó a publicar el desmentido enviado por escrito a la Redacción del periódico La Voz de Avilés-El Comercio de forma marginal, convirtiéndolo en una escueta nota, casi un breve, y por supuesto con mucha menos visibilidad que la noticia publicada inicialmente, sin aclarar en ningún momento que lo publicado por el señor Busto como información era absolutamente falso en todos sus extremos. La difusión alcanzada por las imputaciones realizadas por el Sr. Busto es difícil de calcular, pues a la edición impresa debe añadirse la edición digital y las consiguientes reproducciones en redes sociales que provocaron continuos ataques personales hacia la demandante no sólo en el ámbito laboral, lo que unido a la ausencia de rigor periodístico del demandado que ni tan siquiera se molestó en contrastar la información publicada, conducen a solicitar una indemnización por los daños causados de 6.000 euros.

Los demandados, oponiéndose a la demanda, alegan que el anuncio por parte de la empresa Saint-Gobain de la planta de parabrisas Sekurit ha tenido gran impacto en esta localidad, es un hecho noticiable de absoluta relevancia e interés público que ha sido cubierto por los redactores Fernando del Busto y Cristina del Río; que uno de los elementos que siempre ha estado presente ha sido el clima de descontento de la plantilla de trabajadores afectados; que las noticias publicadas se han hecho eco de este clima, sin que de ellas sea posible extraer una campaña de desprestigio como pretende la parte actora; siendo la información facilitada veraz, concreta y contrastada; que la noticia del 1 de julio es un hecho relacionado con los tribunales, pues cuatro trabajadores presentaron una demanda por ser apartados de la lista de recolocaciones, encontrándose en su lugar a miembros del Comité, entre ellos la Presidenta, y otros familiares de miembros del Comité. Asimismo, tras recibir una reclamación de la actora en relación a esta noticia, el periódico procedió a publicar la versión de los hechos ofrecida por la actora; por lo que no apreciándose la vulneración de su derecho al honor procede la íntegra desestimación de la demanda.

Por el Ministerio Fiscal se presentó escrito de contestación en el sentido que es de ver en autos.

SEGUNDO.- Conforme ya recoge la sentencia dictada con fecha de 13 de noviembre de 1989 por el Tribunal Constitucional, «el contenido del derecho al honor depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento. Se presenta como un derecho relativo que debe interpretarse en el contexto en que se hayan vertido las afirmaciones que se consideren pueden lesionar tal derecho fundamental». La sentencia dictada con fecha de 26 de septiembre de 1995 por la Sala primera del Tribunal Supremo señala que el concepto de honor está asociado con el de buena reputación. Se entiende que la buena reputación es la opinión que las gentes tienen de una persona, buena o positiva. Además, «el denominador común de todos los ataques e intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección de este derecho al honor, es el desmerecimiento en la consideración ajena, como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio de alguien o que fueron tenidas en el concepto público por afrentosas».

El derecho al honor es un derecho fundamental de la persona, reconocido por la Constitución Española genéricamente en el artículo 10,1 y, específicamente, en el artículo 18, que merece la tutela de los tribunales, bien se considere desde el punto de vista de cada concreto individuo, o sea, como sentimiento de la propia dignidad (criterio subjetivo), bien se contemple bajo el prisma del ámbito social que le circunda, como reconocimiento que los demás hacen de nuestro dignidad (criterio objetivo), o incluso, si desde una posición un tanto ecléctica, se estimase el honor enlazando ambas posiciones. El artículo 18.1 de la Constitución española garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El artículo 7.7 de la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982 establece que tendrán la consideración de intromisión ilegítima en el ámbito de protección delimitada por el artículo segundo de esta Ley, la divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena. El artículo primero, apartado primero, de dicha Ley indica que el derecho fundamental al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen garantizado en el artículo 18 de la Constitución española, debe ser protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica. El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en Nueva York el 10 de diciembre de 1948 proclama que nadie será objeto de interferencias arbitrarias en su vida privada, familia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias. El artículo octavo de la Convención Europea para la Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales firmada en Roma en 4 de noviembre de 1950, ratificada por España y Ratificado su Texto por las Cortes Generales (B.O.E. de 10 de octubre de 1979) indica que toda persona tiene derecho a su vida privada y familiar. El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, ratificado por España (B.O.E. de 20 de abril de 1977) establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o ataques. La intromisión ilegítima supone, por tanto, la divulgación de hechos concernientes a una persona, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena.

Por otra parte, no debe olvidarse que la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, reguladora de la materia enjuiciada, no es un derecho sancionador, sino que su finalidad es restablecer al agraviado en sus derechos frente a un agresor ilegítimo. Por ello, al igual que en la regulación de la responsabilidad civil extracontractual contenida en el artículo 1902 del Código Civil, y a diferencia de la presunción de inocencia aplicable a las infracciones penales, debe aplicarse el principio de inversión de la carga de la prueba: es decir, una vez justificada la intromisión ilegítima en el honor de otra persona, existe presunción de culpa del agente, que no se ha destruido por ninguna prueba de las practicadas en este juicio. En tal sentido, la sentencia número 44/87, dictada por el Tribunal Constitucional reconoce la inaplicabilidad en esta materia de la presunción de inocencia y la existencia de un principio de responsabilidad civil cuasi objetiva y de inversión de la carga de la prueba, sin que tal doctrina implique una vulneración del artículo 24,2 de la Constitución española.

TERCERO.- Por otra parte, en estos supuestos suele plantearse un posible conflicto de dos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española: por un lado, el derecho al honor y a la intimidad personal invocado por la parte actora; y, por otro lado, el derecho a la libertad de expresión y de información del que es titular la parte demandada. La concurrencia de los dos derechos constitucionales en litigio debe ser resuelta mediante la técnica de la ponderación casuística entre los mismos, aunque partiendo de la posición prevalente, que no jerárquica, que respecto de los denominados derechos de la personalidad, ostentan los derechos a la libertad de expresión e información. Así lo indican las sentencias dictadas con fechas de 5 junio y de 5 julio de 1996 por la Sala primera del Tribunal Supremo.

La sentencia 104/1986 del Tribunal Constitucional justifica el valor preferente del derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor en que, dado que «garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, otorga a las libertades del artículo 20 una valoración que transciende a la que es común y propia de todos los derechos fundamentales». La sentencia 165/1987 indica que la libertad de expresión es un valor preferente sobre otros derechos fundamentales.

Partiendo de la preferencia indicada, deberá determinarse si en el ejercicio de la libertad de información la parte demandada ha actuado con una causa excluyente de la antijuricidad. Es decir, si el derecho de libertad de expresión se ha ejercido dentro del ámbito constitucionalmente protegido. Y en caso de conflicto entre los dos derechos fundamentales indicados es necesario realizar un juicio equilibrado: deberá determinarse si existe o no un exceso en la información publicada. Sólo se concederá el amparo instado por la parte demandante, como atentado contra su honor e intimidad personal, si la conducta de la empresa periodística de la parte puede calificarse como ilegítima. Para gozar de preferencia sobre el derecho al honor de los sujetos de la noticia publicada, la libertad de información debe cumplir con dos requisitos. En primer lugar, cuando se ejerce sobre ámbitos que puedan afectar a otros bienes constitucionales, como son el honor y la intimidad personal, es preciso, para que su proyección sea legítima, y que lo informado resulte de interés público. Solo en tal caso puede exigirse de aquéllos a quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, las soporten en aras, precisamente, del conocimiento general y de la difusión de hechos y situaciones que interesen a la comunidad. La relevancia debe ser comunitaria, no una simple satisfacción de la curiosidad ajena con frecuencia mal orientada e indebidamente fomentada. Solo con dicha relevancia se puede justificar que los afectados asuman las perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de determinada noticia. Ese es el criterio que debe tomarse en consideración para dirimir el conflicto entre el honor y la intimidad, por un lado, y la libertad de información, por otro lado. La libertad de expresión y de información no puede justificar la atribución a una persona, identificada con su nombre y apellidos, de hechos que la hagan desmerecer del público respeto, reprobables a todas luces, sean cuales fueren los usos sociales del momento. Y, además, sin hacer ninguna comprobación acerca de que lo informado fuera cierto.

En segundo lugar, y de manera principal, la información publicada debe cumplir con el requisito de veracidad. La sentencia dictada con fecha de 20 de mayo de 2015 por la Sala primera del Tribunal Supremo considera que «la veracidad de la información implica una exigencia de diligencia en la comprobación de la noticia. El informador, si quiere situarse bajo la protección constitucional, tiene un especial deber de comprobar la veracidad de los hechos que expone, mediante las oportunas averiguaciones y empleando la diligencia exigible. Cabe que, pese a ello, la información resulte inexacta o errónea, lo que no puede excluirse totalmente, pero la información rectamente obtenida y difundida es digna de protección aunque su total exactitud sea controvertible o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado. Pero no debe olvidarse que «Al profesional de la información o a la persona que difunde información le es exigible una actuación razonable en la comprobación de la veracidad de los hechos que expone, para no defraudar el derecho de todos a recibir una información veraz. Según ha señalado el Tribunal Constitucional, para poder apreciar si la diligencia empleada por el informador es suficiente, a efectos de entender cumplido el requisito constitucional de la veracidad, deben tenerse en cuenta diversos criterios. El nivel de diligencia exigible adquiere su máxima intensidad cuando la noticia que se divulga puede suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de la persona a la que la información se refiere. Ha de valorarse también la trascendencia de la información, criterio, no obstante, cuya aplicación puede deparar consecuencias diferentes, pues si bien es verdad que la trascendencia de la información puede exigir un mayor cuidado de contraste, este mismo motivo apunta también a la mayor utilidad social de una menor angostura en la fluidez de la noticia. Constituye también un criterio de modulación el de la condición pública o privada de la persona cuyo honor queda afectado por la información».

CUARTO.- Partiendo de toda esta doctrina jurisprudencial, en el presente supuesto, alega la parte actora que la noticia publicada por los demandados el pasado 1 de julio de 2024 atenta contra su derecho al honor, en la medida en que, sin ser objeto de discusión el clima de tensión laboral y social que provocó en su momento el ERE anunciado por la entidad Saint Gobain, y el hecho noticiable que ello suponía, se hacía constar de forma expresa que «cuatro trabajadores habían demandado a Santi-Gobain por considerar que se habían incumplido las condiciones pactadas en el acuerdo social de recolocar en Glass a los trabajadores de más antigüedad y edad. Según denuncian, los beneficiarios han sido integrantes del comité de empresa, comenzando por la presidenta y sus familiares», y sigue diciendo el artículo que «al menos cuatro de los 36 primeros (y que por lo tanto debían ser reubicados), se vieron desplazados, entre otros, por la presidenta del comité de empresa, además de integrantes del comité de Comisiones Obreras y la Corriente Sindical de Izquierdas. Los afectados trataron de lograr una respuesta sin conseguirla, iniciando el proceso judicial para revocar lo que consideran una injusticia». Se reprocha por la parte demandante que la noticia no identifica en ningún caso a los trabajadores afectados, dando por válida el periodista la información supuestamente facilitada contra la presidenta del comité de empresa; que nunca se contrastó esa información con la parte demandante directamente afectada; que no se refiere por el redactor, en el resto de la publicación si su contenido es la versión de los propios trabajadores anónimos o bien información veraz correctamente contrastada; y que en cualquier caso la información no es veraz y y supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante, pues siendo presidenta del comité de empresa, la información publicada por los demandados ataca directamente la confianza en ella depositada por los trabajadores, al acusarla directamente de actuar en beneficio propio y de sus familiares, y en perjuicio del resto de trabajadores.

A la vista de la prueba practicada, consistente en interrogatorio de Fernando del Busto, y testificales de Francisco Rosillo y de Cristina del Río, procede estimar íntegramente la demanda, pues si bien la testifical de Francisco Rosillo, asesor externo de Saint-Gobain e intermediario con medios de comunicación no resultó relevante, sí lo fueron el interrogatorio del demandado y la testifical de Cristina del Río, compañera de trabajo y empleada en las entidades codemandadas. Y es que el propio demandado, Fernando del Busto manifestó claramente que trató el tema con cuatro trabajadores afectados, sin llegar a explicar en qué forma corroboró la información publicada, pues únicamente llegó a decir que «vio el justificante de lexnet» de la presentación de una de las demandas de los trabajadores, pero que no leyó la misma, por lo que difícilmente pudo tener un conocimiento completo, cierto y veraz de su contenido, y menos aún si en aquella demanda se imputaba alguna infracción a la ahora demandante o a otros miembros del comité de empresa; asimismo, y por si ello no fuera suficiente para cuestionar su publicación, tras dictarse sentencia en ese asunto, que curiosamente desestimó la demanda del trabajador, dando la razón a la entidad Saint-Gobain, tampoco leyó la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Avilés de fecha 14/04/25, de ahí que la publicación posterior de 25/04/25 (acontecimiento 114 de los autos) donde el demandado vuelve a recalcar que «esta semana se conoció la sentencia de un grupo de trabajadores que habían recurrido la aplicación el ERE al considerar que se había beneficiado a los integrantes del comité de empresa y también a su familiares…» haya incurrido en la misma infracción que la inicial de 1 de julio de 2024. Curiosamente la testigo Cristina del Río, manifestó que para hacer una publicación como la litigiosa, habiendo una demanda y una sentencia, lo exigible sería tener un conocimiento directo de tales documentos. La única conclusión posible es que con la publicación realizada, así como con la no modificación de la misma, pese a la rectificación intentada por la demandante (recordemos que la publicación de la rectificación es de un tamaño mucho menor al de la publicación inicial y su contenido no se corresponde con lo solicitado), el honor de la actora se vio seriamente afectado pues fue acusada directamente de beneficiarse del Expediente de Regulación de Empleo en perjuicio del resto de trabajadores, cuando expresamente por ley, y dado su cargo en el comité de empresa, no se veía afectada en ningún caso por el ERE (art. 68.b Estatuto de los Trabajadores), por lo que la noticia publicada supone además un desconocimiento flagrante de la legislación laboral. Pero incluso de mayor gravedad es la acusación que le atribuye beneficiar a «sus familiares», cuando ni tan siquiera se ha intentado probar que algún otro miembro del comité de empresa es familiar de la demandante, y mucho menos se ha tratado de identificar a tales personas.

QUINTO.- Dicho esto, y en aplicación del criterio sustentado por la sentencia dictada con fecha de 21 de septiembre de 2020 por la Sala primera del Tribunal Supremo, debe negarse la protección al derecho de información cuando la noticia sólo expresa valoraciones personales (como en este supuesto, pues no se explica de otro modo la publicación), y lo que persigue no es transmitir información, sino propagar simples rumores e infundios insidiosos, en tanto aquí no existe constancia alguna de la realidad de la información publicada ni de su origen, con lo fácil que hubiera sido para la parte demandada citar como testigos a los autores de la información facilitada a Fernando del Busto. Como mantiene nuestra Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1ª, Sentencia 83/2017 de 17 Mar. 2017, Rec. 28/2017 «En sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2.015 puede leerse: «como recuerdan la jurisprudencia - sentencias de 2 de diciembre de 2013, recurso de casación número 547/2010 , y 15 de enero de 2014, recurso de casación número 897/2010, entre otras -y en la reiterada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional- sentencias 6/1988, 105/1990, 171/1990, 172/1990, 143/1991 , 197/1991, 40/ 1992, 85/1992, 240/1992 y 1/2005 - la veracidad de la información no va dirigida tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud, cuanto a negar la garantía o protección constitucional a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable». A renglón seguido: «En todo caso, la diligencia exigible a un profesional de la información no puede precisarse a priori y con carácter general, sino que depende de las características concretas de la comunicación de que se trate ...» y por fin: «Finalmente, no constituye canon de la veracidad la intención de quien informa, sino la diligencia al efecto desplegada, de manera que la forma de narrar y enfocar la noticia no tiene que ver ya propiamente con el juicio sobre la veracidad de la información, por más que deba tenerse en cuenta para examinar si, no obstante ser veraz, su fondo o forma pueden resultar lesivos del honor de una tercera persona - sentencia del Tribunal Constitucional 192/1999, de 25 de octubre -». En definitiva, con palabras de la sentencia del TS de 30 de marzo de 2.015 , por «veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada». Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 5ª, Sentencia 404/2005 de 21 Nov. 2005, Rec. 429/2005, establece que «En cuanto al cumplimiento del requisito de que la información fuera veraz hemos de reseñar, como se consigna en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3-12-92, que: «La necesidad de que la información sea veraz puede ser apreciada a la luz de ciertos criterios que, de otra parte, los propios profesionales de los medios de comunicación vienen aceptando como reglas básicas de su conducta en esta materia. Entre ellos, muy especialmente, el de diferenciar el simple rumor, las invenciones o las insinuaciones, de las noticias debidamente contrastadas; lo que implica, como ha dicho este Tribunal, que «el deber de comprobación razonable de la veracidad de la información no se satisface con la pura y genérica remisión a fuentes indeterminadas que, en ningún caso, liberan al autor de la información del cumplimiento de dicho deber pues, al asumir y transmitir a la opinión pública la noticia, también asume personalmente su veracidad e inveracidad» (SSTC 171/1990, 172/1990 y 40/1990). Tal obligación, es obvio, debe ser proporcionada a la trascendencia de la información que se comunica, pero en todo caso es exigible una actuación razonable, para no defraudar el derecho de todos a recibir una información veraz, máxime si la noticia afecta a personas sin relevancia pública, pues esa diligencia en la comprobación de los hechos podrá evitar, en muchos casos, que se lesione su derecho al honor». En este caso concreto no se ha acreditado que el periodista ni los demás codemandados actuaran diligentemente para comprobar que las afirmaciones contenidas en la publicación se correspondían con la realidad. De hecho, nada se comprobó a la vista de lo declarado por Fernando del Busto, llegando a dar por buena una información oral recibida de un tercero no identificado, lo cual abunda en poder declarar que la intromisión en el honor y en el derecho a la intimidad personal de la demandante es ilegítima. La información veraz exige que información esté comprobada, desde el punto de vista de la profesionalidad informativa. En tal sentido pueden citarse las sentencias dictadas con fechas e 23 de marzo y de 26 de junio de 1987, de 12 de noviembre de 1990, de 14 de febrero y de 30 de marzo de 1992, por la Sala primera del Tribunal Supremo. Y es que en este supuesto tampoco podríamos hablar de un «reportaje neutral», esto es, aquel que en el que el medio de comunicación reproduce lo que un tercero ha dicho o escrito, limitándose a dar cuenta de sus afirmaciones que puedan eventualmente ser atentatorias contra los derechos al honor. Pues no se cumplen los requisitos exigibles para ello: a) El objeto de la noticia deben referirse a declaraciones que imputan hechos lesivos al honor, y han de ponerse en boca de determinadas personas, que serán responsables de ellas. Se excluye el reportaje neutral cuando no se determina quién hizo tales declaraciones. En este caso, la referencia que se utiliza es la de «unos trabajadores», sin nombres y apellidos ni ningún elemento identificatorio, centrándose la noticia no en la identidad de los mismos, sino más bien en la actuación «ilegítima» que atribuyen a la aquí demandante. b) El medio informativo ha de ser mero transmisor de tales declaraciones, limitándose a narrarlas sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia, de modo que si se reelabora la noticia no hay reportaje neutral. En este caso, la publicación no se ha limitado a reproducir la declaración de los trabajadores, pues ni tan siquiera aparecen párrafos entrecomillados o frases directas de los supuestos trabajadores, sino más bien las conclusiones que extrae el periodista de la infomación suministrada por los «trabajadores». c) Y no existe veracidad, pues la noticia publicada no fue adecuadamente contrastada. La doctrina considera que el reportaje neutral exige la ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de lo transcrito, a fin de evitar que el reportaje neutro sirva indebidamente a la divulgación de simples rumores o insidias. Como ya se ha dicho, aquí la noticia no fue contrastada mínimamente, pues el demandado reconoció no haber leído la demanda ni la sentencia dictada en su día. No pudiéndose calificar el artículo publicado como reportaje neutral, no puede quedar el medio periodístico exonerado de responsabilidad respecto de su contenido; y debe condenarse a la demandada por haber publicado una información inveraz, difundida por su medio de comunicación (STS de 11 de octubre de 2004 «Un medio de información es responsable solidario junto con el periodista respecto de la indemnización de daños y perjuicios derivados de la intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad personal, causada por la información publicada en dicho medio de información, en una relación de solidaridad interna»).

SEXTO.- En caso de atentado contra el derecho al honor, la jurisprudencia ha reconocido el derecho de los afectados a ser indemnizados por los daños morales y materiales que hayan sufrido como consecuencia de la indebida información que afecta a su intimidad personal. Han de aplicarse las previsiones de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. El art. 9.3 de esta ley prevé que «la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma». Este precepto establece una presunción «iuris et de iure» [establecida por la ley y sin posibilidad de prueba en contrario] de existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor, que es el caso enjuiciado. El daño moral indemnizable afecta a alguna de las características que integran el núcleo de la personalidad, como son la integridad, física y moral, la autonomía y la dignidad. Es decir, debe indemnizarse en primer lugar la afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, pero también en el externo u objetivo, relativo a la consideración de las demás personas. Debe indemnizarse por el quebranto y la angustia producida. En cuanto al segundo aspecto, deberá tenerse en cuenta cual ha sido la divulgación que ha tenido tal dato, según que haya sido comunicado a un número mayor o menor de personas. La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2000, declaró, con cita de otras anteriores, expone que la valoración de los daños morales a efectos de determinar la cuantía de su indemnización no puede obtenerse de una prueba objetiva. A pesar de ello, debe cuantificarse, ponderando las circunstancias concurrentes en cada caso. Se trata por tanto de una valoración estimativa. En este supuesto concreto, a la vista de las características de la noticia publicada, el medio en que fueron insertadas y su ámbito de divulgación, así como también los demás datos que concurren (la noticia fue publicada en la versión en papel y digital, divulgada en redes sociales, con cierta generalidad y amplitud, pese a que el medio de comunicación demandado se restringe a nuestra comunidad autónoma, si bien, está vinculada a un asunto de interés general (ERE en la entidad Saint-Gobain). A ello debe añadirse que las consecuencias en la estimación personal, social y laboral de la actora, Presidenta del Comité de Empresa, dando lugar a que su función fuera cuestionada y criticada por el resto de trabajadores de la empresa, incluso a nivel personal y/o familiar); y aplicando un criterio prudencial, teniendo en cuenta que los daños morales deben fijarse de manera discrecional, pues no es posible tasarlos de otro modo, al no ser traducibles a dinero de manera aritmética, se considera ajustada a derecho la indemnización interesada de 6.000 euros, cantidad a la que la actora incluso estaba dispuesta a renunciar si se rectificaba la noticia en los términos descritos en la demanda. Dicha suma (que es puramente valorativa), puede ser adecuada para compensar el resarcimiento por la intromisión indebida en su derecho al honor e intimidad personal.

SÉPTIMO.- Habiéndose estimado la demanda, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 394 de la LEC, se imponen las costas a la parte demandada. Vistos los preceptos legales invocados, y demás normas de general y pertinente aplicación:

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda formulada por VERÓNICA FERNÁNDEZ OTERO, frente a FERNANDO DEL BUSTO NAVAL, LA VOZ DE AVILÉS S.L. y EL COMERCIO S.A., debo declarar y declaro que el artículo firmado por D. FERNANDO DEL BUSTO NAVAL en fecha 1 de julio de 2024 y publicado en el diario LA VOZ DE AVILÉS-EL COMERCIO y cuya copia se adjunta como documento nº 1 de la demanda constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la propia imagen de la demandante. Y en consecuencia, debo condenar y condeno a dichos demandados a publicar en el diario LA VOZ DE AVILÉS-EL COMERCIO, con relevancia semejante a la noticia denunciada la SENTENCIA que en su día se dicte, sin comentarios ni apostillas. Y debo condenar y condeno conjunta y solidariamente a FERNANDO DEL BUSTO NAVAL y a la VOZ DE AVILÉS S.L y al COMERCIO S.A a indemnizar a VERÓNICA FERNÁNDEZ OTERO en la cantidad de 6.000€ euros por el daño moral causado por la vulneración de su Derecho al Honor y a la propia Imagen. Todo ello expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

LA MAGISTRADA