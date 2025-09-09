El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Sepepa avanza en su plan para trasladar la oficina de la plaza de la Guitarra

Y. L.

AVILÉS.

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

El Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) avanza en su plan para trasladar la oficina que da servicio a los desempleados de la comarca, en la plaza de la Guitarra, al edificio de la calle Jovellanos que ocupaba la Fundación Metal y que antes fue la Casa de Cultura y Biblioteca de la ciudad. Acaba de contratar la redacción del proyecto para la reforma de las instalaciones al estudio Arquilom. El Sepepa espera tener en su poder ya el proyecto arquitectónico en tres meses y a partir de ahí poder licitar las obras para poder iniciarlas a lo largo del próximo año. Es un proyecto que viene gestándose desde hace años dadas las condiciones de la oficina de La Guitarra. Su traslado significará también situarla más cerca de la oficina que da servicio a los avilesinos, situada en la calle del Muelle, en el edificio administrativo del Principado.

