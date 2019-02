La SEPI se desentiende del futuro laboral de la plantilla del supermercado de Llaranes El gobierno central conmina a los trabajadores a solucionar su futuro con su actual empresa o con la futura C. R. Martes, 5 febrero 2019, 02:35

Cofivacasa se desentiende del futuro laboral de los trabajadores del supermercado de Llaranes y les dirige a solucionar su problema con su empresa actual o con el futuro arrendatario del inmueble que esta sociedad instrumental de la SEPI gestiona en el barrio, el antiguo economato de Ensidesa.

En una respuesta por escrito del gobierno central a Segundo González García, diputado de Podemos, consta que «Cofivacasa no tiene ninguna vinculación con el personal de Dia que presta servicios en dicho supermercado. Por ello, los trabajadores afectados deberán solucionar su futuro laboral con el empleador (Dia) o con el nuevo arrendatario (Vegalsa), en su caso, de acuerdo con la normativa legal y convencional que pueda resultar de aplicación».

Si bien la respuesta no ha sido una sorpresa total para una plantilla que desde el principio se ha sentido abandonada por los gobiernos tanto local como autonómico y central, sí ha llamado la atención el tono de una carta que no deja lugar a interpretación y que corta de raíz las pretensiones de los trabajadores de ser subrogados. «Cofivacasa no puede condicionar a Vegalsa para que subrogue a los trabajadores de Dia», advierte.

Rechaza, también, «condicionar» a Vegalsa para la subrogación de los trabajadores

El gobierno muestra su intención de mantener la actividad del economato de Ensidesa. «Ahora es Dia la empresa que mantiene la actividad de este economato, a pesar de las cuatro sentencias adversas a sus intereses. En un futuro, cuando el Tribunal Supremo confirme la sentencia recurrida o inadmita el recurso de casación presentado por Dia, sería Vegalsa, empresa adjudicataria del contrato de arrendamiento, la que se ocuparía de gestionar la actividad del economato de Llaranes», aclara.

El gobierno expresa su confianza en que la justicia resuelva «cuanto antes» el litigio para que «el arrendador definitivo se comprometa a dar una solución a la plantilla que trabaja en este economato de Llaranes».

Los trabajadores han abierto una iniciativa en la página web change.org en la que solicita la documentación de la adjudicación del inmueble. Esta es una reclamación antigua, que el grupo Podemos ha llevado a las instituciones, sin éxito hasta el momento. La plantilla quiere saber cómo y cuándo se comunicó de manera oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la oferta o subasta de adjudicación de un edificio público y que se acredite cuántos operadores estaban informados e interesados. «Como es un local publico tienen la obligación de presentarla», aseveran.