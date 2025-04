Sepides no descarta preservar uno de los gasómetros Cambia Avilés y Partido Popular no alcanzan en el Pleno extraordinario ninguno de los objetivos de su convocatoria

La inmobiliaria estatal Sepides estudia las opciones para conservar uno de los dos gasómetros de las baterías de cok, además del edificio de almacenes generales. Así lo desveló ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en un Pleno extraordinario convocado por Cambia Avilés y Partido Popular para solicitar la comparencia del portavoz del gobierno local, Manuel Campa, y forzar la creación de una comisión de seguimiento de los trabajos de achatarramiento de las baterías.

Monteserín explicó que uno de los gasómetros será desmantelado completamente por su estado, mientras que aún se estudia la viabilidad de la conservación de una de esas infraestructuras. No obstante, la regidora avanzó que era un tema complicado por sus costes en un escenario de «recursos limitados».

Cambia Avilés y Partido Popular fracasaron en los objetivos que se habían fijado. En su planteamiento, reprocharon al gobierno municipal la falta de información a la oposición, destacando la importancia para la ciudad del desarrollo de suelo de baterías. De hecho, en la trascendencia de ese espacio para el crecimiento de Avilés es el único punto de coincidencia de todos los grupos.

Sin embargo, los argumentos de Cambia Avilés y Partido Popular no tardaron en resquebrajarse. La primera andanada se la lanzó la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, que les reprochó que, al igual que el gobierno no hablaba con ellos, estos, a su vez, no se dirigirían al resto de la oposición que habían recibido noticia del pleno por la convocatoria. Riola también les recriminó la falta de dedicación, recordando que ella había conseguido información del gobierno «con pedirla». Con todo Vox fue el único grupo que apoyó la iniciativa de comparencia del portavoz del gobierno, pero en un acto de caridad política: «No tenemos nada en que informe a otros grupos», apuntó Riola.

Desde Ciudadanos, Javier Vidal se fijó en que la convocatoria había sido firmada por la mitad de ediles del PP, insinuando tensiones internas que Esther Llamazares negó: «Firmaron la mitad porque no eran necesarias más firmas», argumentó. Y recordó a Cambia Avilés que la licitación debía ser aprobada por el gobierno central «al que ustedes pertenecen, igual deberían preguntar a su partido».

Manuel Campa, portavoz del gobierno, recordó a la oposición que la licencia de demolición «es un trámite administrativo reglado, que se concede si la documentación es correcta. Las bases del concurso lo aprobará el consejo de ministros y nosotros no tenemos capacidad de saber nada antes».

El edil reprochó a Cambia Avilés y PP la convocatoria de la sesión que definió como «un espectáculo, Antonio Cervera vino en una reunión técnica y la rueda de prensa se hizo en un descanso. Si hubieran esperado al final les habríamos informado, como hicimos con los grupos que nos lo pidieron. A ustedes sólo les preocupa el espectáculo», recordando que la participación municipal será decisiva cuando se aborde la modificación del Plan General.

Si embargo, desde el Partido Popular, Esther Llamazares afeó al gobierno la «falta de información» mientras que Tania González Peñas recordó que se trataba de «un proyecto de ciudad», donde el PSOE «cae en la miopía de mirar a cuatro años».