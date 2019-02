Sepides no negociará la descontaminación de las baterías hasta concluir el estudio del suelo las instalaciones de las baterías de cok, que se cerrarán en diciembre de este año. / MARIETA El análisis de los materiales permitirá ganar tiempo, pero no se prevé que el desmantelamiento pueda iniciarse tras el cierre de la actividad ALBERTO SANTOS Jueves, 7 febrero 2019, 03:27

Sepides, sociedad estatal dependiente de la SEPI que gestiona el suelo que ocupan las baterías de ArcelorMittal, no se sentará a negociar el desmantelamiento y descontaminación de las instalaciones siderúrgicas hasta que concluya el estudio del suelo. La investigación está en marcha, pero Sepides advierte de que se trata de un proceso que no será rápido y hasta que no haya unas conclusiones definitivas no se pueden definir ni repartir los costes y responsabilidades.

La negociación, por tanto, con el inquilino del terreno, ArcelorMittal, y con el resto de administraciones no se iniciará probablemente hasta después de que las baterías cesen su actividad en el mes de diciembre de este año. Fuentes de Sepides consideran que el estudio previo permite ganar tiempo, pero eso no quiere decir que haya unas conclusiones, y mucho menos un acuerdo sobre el reparto de responsabilidades, al día siguiente del cierre de la planta avilesina.

Ese estudio permitirá saber «de cuánto tiempo estamos hablando» para descontaminar las baterías de cok, tal y como le comunicó la sociedad estatal a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, el pasado mes de septiembre. Para la regidora supone un paso fundamental porque significa la puesta en marcha de toda la maquinaria que debería, en una situación idónea que parece que no se va a cumplir a rajatabla, permitir entrar las máquinas excavadoras en las instalaciones de ArcelorMittal poco después de que se apague la factoría en Avilés, que será sustituida por una planta más moderna en Gijón.

El desmantelamiento y descontaminación de la térmica, cuatro veces más pequeña, costó 6,3 millones de euros

El siguiente paso al estudio de descontaminación es saber cuánto va a costar esa tarea, tanto la de eliminar cualquier resto contaminante de la parcela como el derribo de todos los elementos industriales que la componen. Con la cifra económica sobre la mesa, llegará el reparto de cargas para saber quién lo hará, y las fuentes de financiación, que podrían provenir en parte de fondos europeos, tal y como ocurrió en su día con el resto del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA).

Aunque no hay fechas concretas para la finalización de ese estudio de Sepides, los resultados que arroje darán paso a una nueva fase, que es la de la elaboración de una agenda de trabajo de todos los que tienen que interactuar en ese caso ArcelorMittal, la Consejería de Industria, el Ayuntamiento de Avilés y la propia SEPI.

El precedente de la térmica

El último precedente de desmantelamiento y descontaminación de instalaciones siderúrgicas en el PEPA afectó a la Central Térmica en el año 2006, tras finalizar su vida útil. En ese momento, Infoinvest, sociedad inmobiliaria de la Sepi que gestionaba el suelo excedente de la antigua Ensidesa, convocó un concurso que estimaba la inversión total en 6,3 millones de euros. Esta cantidad incluía tanto el desmantelamiento de la térmica como las chimeneas del sínter 3 y 4, depósitos, un gasómetro y las naves de tuberías asociadas.

Esa actuación afectó a una superficie de 76.412 metros cuadrados, incluida la térmica y las instalaciones de servidumbre. En el caso de las baterías de cok, habría que multiplicar esa cifra por más de cuatro, lo que se haría extensible al coste de desmantelamiento y descontaminación, a expensas de la caracterización del suelo y las posibles diferencias entre lo que se encontró la SEPI en la Térmica y lo que se va a encontrar ahora en las baterías de cok, con más de 370.000 metros cuadrados en los que aún se desarrolla actividad siderúrgica.

Una simple multiplicación eleva la cifra a un mínimo aproximado de 25 millones de euros, lo que hace presagiar una difícil negociación a la hora de repartir cargas con ArcelorMittal, además de la participación que puedan tener las administraciones, vía subvenciones o fondos europeos.

Actividad industrial

El siguiente paso al estudio del suelo será diseñar su uso una vez que cierren las baterías de cok. Hay una coincidencia a la hora de apostar por que sigan esa misma senda ya trazada y consolidada en el resto del suelo del PEPA. Sin embargo, el camino no estuvo exento, a finales el siglo pasado y principios del presente con la urbanización del polígono, de complicaciones urbanísticas, desencuentros políticos y dificultades económicas, que incluso contribuyeron a retrasar la venta del suelo industrial y la instalación de nuevas empresas.

Lo que quiere el gobierno local ahora es que la historia no se repita y que una vez cese la actividad de baterías de cok los avilesinos vean durante años la decadencia de estas instalaciones industriales sin demoler a la espera del diseño del nuevo plan para la zona.

Por eso, como ya ha publicado este periódico, la alcaldesa trabaja desde hace meses en un nuevo acuerdo industrial para Avilés y para ello ya ha expuesto tanto ante Sepides como al presidente del Principado el objetivo de la ciudad de disponer de un proyecto que permita poner en valor los terrenos liberados por las baterías de cok en el menor tiempo posible una vez cese su actividad dentro de dos años.

La regidora ha llegado a proponer la participación de una consultoría experta para analizar las necesidades de la ciudad y de las empresas que podría ocupar el suelo.