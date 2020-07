«Me sigue y me amenaza, dice que me meto en su cabeza y que lo agobio» Rosalén Seco, ayer en la plaza mayor de Llaranes. / LVA Una vecina de Llaranes denuncia el acoso de un hombre que hace dieciocho años le abrió la cabeza con un martillo C. R. avilés. Miércoles, 1 julio 2020, 00:54

Rosalén Seco, residente en Llaranes, espera con desasosiego la resolución del juzgado respecto a la cuarta denuncia que interpone contra un vecino que en 2002 le abrió la cabeza con un martillo. «Me atacó por la espalda y no lo vi venir», describe al recordar un incidente que ahora teme que vuelva a repetirse. El atacante es, según explica a este periódico, una persona enferma de esquizofrenia que lleva años provocando problemas en el barrio.

El motivo de su inquietud es que la denuncia se archive, tal como le ha adelantado uno de los funcionarios del juzgado que pasará. Entonces, será la segunda vez que pase por algo similar porque cuando fue víctima de aquel brutal ataque hace dieciocho años, el juez desestimó la denuncia «porque, al parecer, era inimputable por su enfermedad». Aquello fue un jarro de agua fría, pero ella volvió a recurrir a la justicia cuando este hombre comenzó a atacarla verbalmente. «En esta segunda ocasión tuve suerte con el juez y lo condenó cuatro años por amenazas. Cumplió la condena en la prisión de Foncalent (Alicante)», luego él regresó, estuvo tranquilo porque «estaba medicado».

Así hasta estas últimas semanas, en las que se ha vuelto a dar un patrón de comportamiento que hace temer a la denunciante lo peor. «Dice que me meto en su cabeza y que lo agobio, que lo acoso; yo he pedido una orden de alejamiento porque claramente él está mal y es, en mi opinión, una bomba de relojería. Bebe mucho alcohol a pesar de su enfermedad y vive cerca de un colegio», explica.

Tal como consta en la denuncia presentada el 9 de junio, este hombre, que reside a cincuenta metros de su vivienda, la sigue y la amenaza con frases como las reflejadas anteriormente. El pasado lunes, saltaron las alarmas cuando fue un paso más y llamó al telefonillo del portal de su vivienda «diciéndome que deje de oprimirle la cabeza, que me meto en su cabeza, que hablo con él, que mi voz le insulta y le amenaza». Ella tiene grabada esta conversación y ha dado a conocer su caso en busca de un poco de eco y consejos que la ayuden a orientar sus pasos.

«Era vecino del patio trasero de la casa de mis padres y siempre se metió con todo el mundo, aunque conmigo nunca lo había hecho», relata. En 2002 aquello cambió. «Me dio cuatro golpes con un martillo y me rompió la cabeza por la parte de arriba. Me cosieron en el hospital y denuncié, entonces vino a casa de mi padre a amenazarnos con un palo para que retiráramos la denuncia», rememora. No solo eso, sino que en el día del juicio, «tuvieron que intervenir los funcionarios y un vigilante de seguridad porque se repitieron las amenazas y decía que me iba a matar».