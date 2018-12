Agresión a una fotoperiodista en la presentación de Vox en Avilés Arancha Martínez se dirige a los simpatizantes y militantes de Vox en Avilés. / Marieta La Asociación de Fotoperiodistas, el Colegio Profesional de Periodistas y la Asociación de la Prensa de Oviedo condenan el altercado y reclama medidas al partido de Santiago Abascal FERNANDO DEL BUSTO Avilés Sábado, 22 diciembre 2018, 20:14

La agresión de una simpatizante de Vox a una fotoperiodista empañó esta mañana la presentación del partido de Santiago Abascal en Avilés. El altercado se produjo cuando la fotógrafa captaba imágenes de las personas que accedían a la sala Santa Cecilia, donde se presentaba la formación. Una de las asistentes que, según los dirigentes de Vox no milita en el partido, reclamó no ser fotografiada ni que se reprodujese la imagen. Aunque Fuentes señaló que no habría ningún problema, pero la persona insistió en borrar la imagen, exigiendo de malas maneras ver la cámara.

Ante la negativa de la fotoperiodista, se avalanzó sobre ella, rompiéndole el jersey, arrancándole varios pelos y quitándole la bolsa de material, que, posteriormente, le fue devuelta por un compañero después de que éste se la arrebatase a la agresora. Ante la agresión, la fotoperiodista comenzó a gritar pidiendo ayuda y recriminó con insultos el comportamiento de la agresora.

La coordinadora de Vox en Avilés, Arancha Martínez, se acercó a la fotógrafa nada más conocer lo sucedido para lamentar la agresión, disculparse por lo sucedido y señalar que la agresora no tenía nada que ver con la formación. Ya en la sala, sus primeras palabras fueron de agredecimiento al trabajo de los medios de comunicación, si bien algunos compañeros del partido excusaban el comportamiento de la agresora y recriminaban a los fotoperiodistas que no estuviesen identificados.

Denuncia a la Policía y apoyo de los periodistas

La fotógrafa ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional que se personó en el lugar e identificó a la agresora tras una llamada de Fuentes. Varias patrullas de la Policía Nacional realizaron esta mañana una vigilancia discreta de la zona ante la posibilidades de altercados.

Por su parte, la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Asturias, el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias, la Asociación de la Prensa de Oviedo y la Asociación de Profesionales de la Comunicación de Asturias emitieron esta tarde un comunicado de condena. En él recuerdan que la agresión «es un hecho sin precedentes en esta etapa democrática» y alertan de que supone «un atentado a la libertad de informacion, a la dignidad de las personas que ejercemos esta profesión y a los más elementales principios de civismo, respecto y concordia en nuestra sociedad».

Además de transmitir el apoyo a la profesional, las cuatro organizaciones profesionales invitan a Vox a que «condene esta actitud y denuncie públicamente a la autora de esta lamentable agresión» puesto que este episodio «nos hace retrocecer en civismo y libertades a unos tiempos que en España parecían haber quedado definitivamente atrás».

Por su parte, la Agrupación de Avilés del PSOE emitió durante la tarde un comunicado en el que condena lo sucedido y expresa su apoyo a la fotógrafa agredida.