Los sindicatos municipales convocan paros de una hora los jueves de abril y mayo

Reclaman al equipo de gobierno cambios en los procesos selectivos de personas y un plan de ordenación de los recursos humanos

AVILÉS. Jueves, 28 marzo 2019

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento vuelven a convocar movilizaciones dos años después de que finalizase su encierro en el Consistorio tras alcanzar un acuerdo con el equipo de gobierno socialista. Los representantes de los trabajadores han convocado a la plantilla a paros de una hora de duración para los tres jueves laborales de abril y los cuatro de mayo. Los motivos son la falta de cumplimiento del convenio colectivo y de los compromisos adquiridos en aquel acuerdo que sirvió en la primavera de 2017 para finalizar el encierro sindical.

Avanza, Comisiones Obreras y el Sipla han presentado ya en la Delegación del Gobierno en Asturias el escrito con el que se convocan estos paros, las concentraciones que realizarán ante el Ayuntamiento en esas fechas entre las doce y doce y media y también la solicitud de ocupación de la plaza de España los lunes para repartir información entre los ciudadanos.

La asamblea de trabajadores celebrada el pasado día 19 acordó las movilizaciones, que arrancaron ya la pasada semana con la presencia de los representantes sindicales en el Pleno con un impermeable transparente con el que pretendían escenificar que se consideran «invisibles cuando acuden a las mesas de negociación y pedir más transparencia al equipo de gobierno».

Los sindicatos municipales ya han puesto sobre la mesa una serie de reivindicaciones. Entre ellas que se aprueben unas bases generales para todos los procesos selectivos de personal del Ayuntamiento que incluyan el sistema de concurso-oposición, algo a lo que se viene negando el equipo de gobierno aludiendo a las sentencias negativas en ese sentido.

También reclaman modificaciones en el reglamento de bolsas de contratación temporal para que se tenga en cuenta como mérito haber trabajado para el Ayuntamiento u otra administración. Quieren además los sindicatos que se comprometa el gobierno local a elaborar un plan de ordenación de los recursos humanos para los próximos cinco años que recoja las plazas que se ofertarán en ese periodo, así como la revisión de la valoración de los puestos de trabajo.

El primer paro está convocado para el 4 de abril y le seguirán los días 11 y 25 de ese mes. En mayo serán los días 2, 9, 16 y 23. Mientras que la primera mesa informativa se colocará en la plaza de España el próximo 8 de abril.

Despidos

Por otra parte, los ediles no adscritos reclamaron ayer a la alcaldesa, Mariví Monteserín, «que tome medidas» sobre el personal para evitar despidos, más teniendo en cuenta el que de una de las trabajadoras interinas cesada el pasado noviembre tras ocuparse su plaza por concurso, acaba de ser declarado improcedente por los tribunales y deberá ser readmitida o indemnizada. «El error no es de ahora, sino de hace 25 años, cuando se fue metiendo gente interina y a nadie se le ocurrió que las plazas debían haberse convocado en un año», señala Francisco Zarracina, que critica también al edil de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, por no haber accedido a estudiar fórmulas que evitasen estos despidos.