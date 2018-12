Los sindicatos plantan al gobierno en el brindis navideño

La gran mayoría de los trabajadores municipales optaron ayer por no acudir al tradicional brindis navideño ofrecido por el Ayuntamiento en el centro de estudios de Conde del Real Agrado. Tampoco acudió ningún miembro del comité de empresa, y la representación de la Corporación se redujo a los concejales del equipo de gobierno, la única de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, y dos no adscritos. Los otros cuatro grupos, PP, Somos, IU y Ganemos, no se dejaron ver.

El ágape apenas reunió a unas decenas de personas, cuando la plantilla municipal se acerca a los 480 trabajadores. La mayoría de las que sí acudieron eran cargos de responsabilidad o personal que, dado su puesto laboral, tiene un trato más o menos cercano con el gobierno local. Brindis como tal tampoco hubo, ni tampoco intervención de la alcaldesa.

Los sindicatos decidieron no acudir para expresar «nuestro rechazo a la política de recursos humanos de este gobierno», según manifestó el presidente del comité de empresa, Ángel Luis Fernández. Uno de los principales puntos de fricción es la oferta de empleo público presentada por el gobierno municipal.

Avanza, el sindicato mayoritario, critica «que ha sido aprobada por 'decretazo' y sin ningún acuerdo sindical. El PSOE ha negado una vez más cualquier posibilidad de negociación con los sindicatos», manifestó Fernández, que también acusa al gobierno local de «incumplir sus compromisos». Los sindicatos municipales tienen previsto celebrar hoy viernes una nueva reunión.