Soberón se siente «engañada» por el PSOE con la subasta eléctrica

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Avilés, Carmen Pérez Soberón aseguró ayer que se sienten «una vez más abandonados y engañados por el Gobierno del Partido Socialista» en la puesta en marcha de la subasta de interrumpibilidad energética para grandes industrias de la comarca avilesina. La portavoz de la formación naranja señaló que «cada vez resulta más evidente la falta de interés del Gobierno de Sánchez por la gran industria electrointensiva», después de bajar a la mitad las ayudas a las grandes empresas y no saber nada del estatuto electrointensivo. «Este Gobierno que se comprometió con nuestra comarca y con nuestra región, a realizar ese estatuto y no solamente no lo hace, sino que además plantea una nueva subasta de energía que pone a nuestras empresas en un problema de competitividad cada vez mayor», subrayó Soberón.

En la comarca de Avilés se concentran las tres de las empresas más consumidoras de energía de España y «no se está haciendo nada por asegurar su viabilidad», añadió. «Le corresponde al gobierno de Adrián Barbón exigir al gobierno de España que apueste por la industria asturiana con soluciones inmediatas que garanticen el futuro de estas empresas», finalizó.