«La sociedad que no apueste por la investigación se va a quedar descolgada» Luis Enrique Otero Carvajal. / LVA Luis Enrique Otero Carvajal. Catedrático de Historia Contemporánea El ponente del Aula de Cultura alerta sobre el «drama» de que 40.000 científicos no puedan volver a España por la falta de fondos para I+D C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 17 enero 2019, 01:54

Luis Enrique Otero Carvajal, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y exdecano de la Facultad de Geografía e Historia, hablará hoy en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS sobre 'La ciencia en España: exilio, retorno y recortes'. Será en el Centro de Servicios Universitarios de La Ferrería a las 19.30 horas.

-¿Cuál es la situación actual de los científicos en España?

-Debemos retroceder a los años noventa, cuando España hizo un gran esfuerzo para incrementar el gasto en I+D. Fue subiendo desde un porcentaje muy alejado respecto a la media de la OCDE y de la UE a un máximo del 1,9% del PIB en 2009. Desde el estallido de la recesión, se ha ido reduciendo de manera sostenida en el tiempo hasta el 1,22% del año pasado, mientras los países del entorno han aumentado ese presupuesto. Ahora mismo hay unos 40.000 científicos españoles en el extranjero.

-¿Trabajar en ciencia pasar inevitablemente por salir fuera?

-El problema no estriba en que científicos españoles salgan al extranjero porque hoy en día una carrera de primer orden requiere movilidad. El drama es la imposibilidad de retornar o de captar a científicos extranjeros para incorporarlos a nuestros programas de investigación. Esa es la tragedia de la ciencia y la tecnología española, que se ha invertido una importante cantidad en formar a futuros científicos y esa inversión la están aprovechando otros países.

-En un contexto, además, muy competitivo.

-En lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial, que está cambiando las formas de producir. Aquellas sociedades incapaces de apostar por la investigación y el desarrollo se van a quedar descolgadas.

-Sin embargo, las universidades no han perdido alumnado durante la recesión.

-Desde los años ochenta se hizo un gran esfuerzo inversor en la enseñanza superior con la apertura de muchas universidades. A partir del año 2000, el porcentaje de población con estudios superiores por encima de la media europea se incrementó exponencialmente. Esto ha sido factible por un doble esfuerzo: el de la sociedad española a través de impuestos y el de las propias familias.

-¿Es muy tarde para revertirse?

-El mejor ejemplo lo tenemos en China. En los noventa apenas estaba científicamente desarrollada y, a base de inversión, hoy es una súper potencia en este terreno. Justamente el ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha manifestado un objetivo tan alentador como ambicioso, por el punto de partido tan atrasado en el que nos encontramos. Habló de aumentar el gasto en I+D+i hasta el 2,5% del total de los presupuestos en 2020. En la comunidad científica hay un fondo de escepticismo porque los hechos han hablado históricamente de lo contrario. Y el aumento de 232 millones de euros en el proyecto de presupuestos es, a mi modo de ver, insuficiente.

-¿Son siempre cortoplacistas las inversiones españolas?

-Sí. Las inversiones en I+D deben ser a medio y largo plazo. Tienen que ser una apuesta de país porque los resultados no son visibles en el corto plazo. Formar a un científico cuesta mucho y también montar una línea de investigación y, a veces, no dan los resultados esperados porque la ciencia no es apuesta segura.

-¿En qué condiciones vuelven los que lo logran?

-Están volviendo pocos por la inestabilidad e incertidumbre en el sistema español. No van a venir si no se les garantiza no tanto su salario, que también es importante, sino la estabilidad de sus líneas de investigación. Ese es el reto de la sociedad española. Por otra parte, hablamos de cantidades que son el chocolate del loro desde el punto de vista de los recursos públicos. El presupuesto de I+D sobrepasa siete mil millones de euros, pero la mayoría es en forma de créditos que no se acaban usando. El gasto real acaba siendo solo entre el 30 y 40% y no el que figura en los presupuestos.