'El Solitario' de Avilés se enfrenta a diez años de cárcel por dos robos en Oviedo Manuel Ángel Álvarez Riestra, esposado en el juzgado. / MARIETA Los hechos sucedieron en octubre y diciembre de 2016 en una sucursal del centro y otra de Ciudad Naranco de las que se llevó más de 25.000 euros CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 8 marzo 2019, 07:46

El avilesino Manuel Ángel Álvarez Riestra, de 79 años, se ganó a pulso ser apodado como 'El Solitario' asturiano por el modo en que cometía los atracos. Se disfrazaba con peluca y perilla postiza, guardaba la pistola en un portafolios y se cubría con esparadrapo las yemas de los dedos para no dejar huella, simulando al modo de actuar del 'Solitario' original, Jaime Jiménez Arbe. El próximo 27 de marzo será juzgado en el Penal número 2 por dos atracos que cometió en la capital asturiana en 2016. La Fiscalía le pide diez años de cárcel.

El pasado mes de diciembre fue juzgado en Cantabria por un delito de detención ilegal y otro de lesiones a un empleado de un banco de Cantabria al que intentó secuestrar, sin éxito, y que le llevó a su detención en agosto de 2017. Desde entonces permanece en prisión en el centro penitenciario de El Dueso.

Su historial delictivo comenzó en 1976, cuando fue encarcelado por primera vez por una falsificación para luego continuar con una ristra de atracos a sucursales bancarias por todo el territorio nacional. En Asturias llegó a atracar más de una decena en año y medio. Entre ellos dos sucursales de Caja Rural, en octubre y diciembre de 2016, se llevó más de 25 .000 euros tras amenazar con un cuchillo a sus empleados. Por estos hechos será juzgado el próximo 27 de marzo.

Permanece en la prisión de El Dueso desde 2017 por un intento de secuestro en Cantabria

Según el escrito de Fiscalía, el 20 de octubre de 2016, el acusado entró en la sucursal de la calle Fray Ceferino. Lo hizo a las dos de la tarde. Se colocó una boina tipo militar y se acercó al mostrador. No dudó en sacar un cuchillo tipo jamonero y amenazar a la empleada. Le advirtió que «no era broma» y le exigió que le entregara 12.000 euros en tres minutos. «No quiero ni un duro más, hay un coche esperándome en la rotonda, me he quedado sin trabajo y han puesto ese precio a mi vida», fue la orden que esgrimió a la trabajadora de la sucursal que entregó el dinero «ante el temor de sufrir un mal mayor», recoge el escrito de acusación.

No tardó ni dos meses en volver a actuar. En esta ocasión en una sucursal de la calle Tito Bustillo, en Ciudad Naranco. Lo hizo a primera hora de la mañana del 7 de diciembre de 2016. Entró en el banco y se colocó detrás de un cliente para luego sacar un cuchillo con el que amenazó a las empleadas de la entidad bancaria. Les exigió que le entregase dinero en billetes grandes», recoge Fiscalía. En esta ocasión, para lograr su botín contó a las trabajadoras que al salir de su domicilio unos hombres le estaban esperando, le apuntaron con una pistola y le metieron en un coche, que le llevaron a la fuerza hasta el banco y le obligaron a entrar porque tenía una deuda económica con esas personas de 3.000 euros. El 'Solitario' asturiano las intentó tranquilizar diciéndoles que no les iba a hacer daño que solo quería el dinero así como que por su situación «le daba igual que le pegase un tiro la Policía o los que estaban esperando fuera», recoge Fiscalía. Las empleadas le entregaron 13.415 euros y se dio a la fuga. Fue detenido en agosto de 2017 tras intentar secuestrar a un empleado de banca en Cantabria que frustró el propio empleado. Por estos hechos ya fue juzgado y aceptó, tras un acuerdo de conformidad, dos años y medio de prisión. Ahora se enfrenta a una pena de diez años por los dos atracos en Oviedo.