«Solo faltó que me cargasen también lo del GAL», lamenta Manuel Ponga Parte del grupo socialista en un momento del Pleno. / MARIETA La propuesta de poner su nombre al parque de El Pozón sale rechazada con duras críticas de Somos, que le responsabiliza de «la dura represión de las manifestaciones» J. F. GALÁN AVILÉS. Viernes, 20 julio 2018, 02:30

«Solo faltó que me cargasen también lo del GAL». Manuel Ponga siguió ayer a través de internet el debate plenario resuelto con un no a la propuesta de bautizar con su nombre el parque del Pozón, el barrio en el que vive desde antes de ser investido en 1979 primer alcalde de la democracia de Avilés. La propuesta, formulada después de que se registrase una solicitud avalada por 737 firmas, fue rechazada tras un bronco debate con los votos en contra de PP, Somos, IU y Ganemos y el apoyo de PSOE y Ciudadanos.

El PSOE subrayó que la iniciativa respondía «a una propuesta vecinal» y desglosó la labor de Ponga, «precursor del actual modelo de ciudad. Sentó las bases de la lucha contra la contaminación y de la recuperación de la ría, puso en marcha los servicios sociales y la planificación familiar, impulsó los derechos de la mujer y creó numerosos parques, entre ellos el de El Pozón», resumió la concejala de Cultura, Yolanda Alonso.

Las críticas más duras llegaron desde la bancada de Somos. «Su trayectoria no se reduce a su etapa como alcalde. Es mucho más amplia y controvertida. Como delegado del Gobierno fue la mano ejecutora de la cruel reconversión industrial y el responsable de la dura represión de las manifestaciones, y llevó a cabo las órdenes de encarcelación de un buen número de insumisos. Es mucho más importante acabar con la presencia de nombres franquistas que todavía quedan en las calles», manifestó el concejal Xune Elipe.

Luces y sombras

IU aseguró que la propuesta «solo responde a intereses partidistas y aludió a las «luces y sombras» de su trayectoria política», mientras que el PP argumentó su rechazo en que «poner nombres de persona a las calles es propio de épocas pasadas denostadas por ustedes». El PSOE replicó que el debate había degenerado en un juicio de valor, aspecto que el no adscrito Alfonso Araujo atribuyó a los socialistas «por traer esta propuesta sin consenso previo». La alcaldesa, Mariví Monteserín, acusó a la oposición de no haber sabido «dejar un lado las diferencias ideológica, sus declaraciones parecen del comisariado político de otro país».

El exalcalde agradeció la iniciativa vecinal. «Conozco a esa gente, se cómo funcionan. No esperaba otra cosa. Durante el debate oí lo mejor que se puede decir de una persona y también lo peor. Me quedo con lo primero, con el cariño que me han transmitido muchos vecinos de mi barrio y otras muchas personas, lo demás me importa un bledo. Me siento plenamente halagado porque eso es lo realmente importante, mucho más que un parque, un palacio o un barco lleve mi nombre».

Ponga agradeció el gesto a los promotores de la iniciativa, con mención a Gabriel Alzola, presidente de la Asociación de Vecinos de Llaranes, y Agustín Fernández, presente en el salón de plenos. «El debate no ha transmitido nuestro sentir, lo que se ha dicho aquí no nos representa. Quizá no sepan que entre los firmantes hay personas de todos los signos políticos, y yo no milito en ningún partido».

Ponga se refirió por último a sus declaraciones en una reciente entrevista publicada por este periódico que a juicio de IU «demuestran su sectarismo». «Estaría bonito que no pudiese decir lo que pienso», rebatió. Fue alcalde de Avilés entre 1979 y 1983, delegado del Gobierno entre 1983 y 1996 y presidente del Puerto desde 1997 hasta 2007, su último cargo público.