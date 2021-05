Sonia Barbosa: «Esta pandemia ha ayudado a mucha gente a conocer mejor Asturias» La autora del libro '15 razones para enamorarse de Asturias' explica que es un «homenaje» a compañeros y lectores Sonia Barbosa, durante la entrevista en el Aula de Cultura. / LVA C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 7 mayo 2021, 02:29

Iba a presentar su nuevo libro, el tercero con rutas por carretera titulado '15 razones para enamorarse de Asturias', pero al final la entrevista con la motera Sonia Barbosa en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS fue también una invitación a cumplir los sueños y a descubrir los rincones de una tierra a la que «esta pandemia ha ayudado a mucha gente a conocer». Porque esta conductora de autobús no ahorró anécdotas ni sus «vergüenzas» iniciales cuando con sus 152 centímetros de altura se compró una «moto grande» y comenzó a perderse por Asturias y el resto del mundo. Empezó entonces un viaje más personal que turístico al que sigue sumando kilómetros y experiencias.

Su libro '15 razones para enamorarse de Asturias' es el tercero de los que ha dedicado a la región y, aunque el objetivo es dejar impreso en papel para la posterioridad las crónicas de su blog, no deja de ser un «homenaje y reconocimiento a toda esa gente que me acompaña», tanto presencial como virtualmente. Porque reconoció que no hay mayor satisfacción que saber que sus rutas inspiran a otros a coger la moto y el coche y adentrarse en la «Asturias dormida», esa que no acapara la atención de las campañas turísticas. «Un viaje no va a ser mejor por hacer muchos kilómetros. (Aquí) tenemos mucho y muy bueno», indicó.

Sonia Barbosa, en conversación con Mercedes de Soignie, coordinadora del Aula, avanzó sus proyectos más inminentes, que pasan por dar charlas «en positivo» sobre la carretera con la Fundación Avata, la incorporación de pequeños vídeos a sus crónicas virtuales y un tercer y gran plan sobre el que no quiso adelantar nada más allá de que era algo que tenía en mente y la pandemia ha dado un impulso.

Precisamente sobre esto dijo Barbosa que suele anotar en una hoja tanto destinos que quiere conocer como sueños por cumplir. «Mi lista de 'pendientes' es tan grande que necesitaría otra vida. (...) Trato de que cuando me vaya de aquí, esa lista sea lo más pequeña posible», aseguró. En cierta manera eso ha ocurrido con su faceta de prescriptora turística. Confesó que le habría gustado ser azafata de vuelo pero que por estatura fue imposible, tampoco pudo estudiar Turismo porque era una carrera privada, por eso cree que el blog representa «lo que me hubiera gustado ser» y, en cierto modo, «lo estoy haciendo ahora». O sea, viajar, documentar, compartir y resolver dudas, porque esa interacción también es fundamental para ella.