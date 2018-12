«Estoy sorprendido de la acogida que la película está teniendo en el extranjero» El director de cine Marino Franco, en Blimea. / JUAN CARLOS ROMÁN «'Mama' está inspirada en lo que veo en los informativos y las historias que oigo sobre la violencia de género» Marino Franco. Director de cine FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Miércoles, 12 diciembre 2018, 03:34

El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie, acogerá hoy miércoles la proyección de 'Mamá', el quinto cortometraje de Marino Franco, que asistirá a la proyección que se desarrollará a partir de las 19.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios, en la calle La Ferrería, con entrada gratuita hasta completar el aforo. Al concluir, se mantendrá un diálogo con el director asturiano.

-¿Le sorprende la proyección internacional de 'Mama' ?

-Sí, me sorprendió el premio que ganamos en la India, y la buena acogida en Corea, en México, en lugares donde la mujer se encuentra silenciada. Este mes se proyectará en el Festival Internacional de Cortometrajes de Buenos Aires. Aunque lo más impactante para mí son las proyecciones en Asturias.

-¿Por qué?

-Me impresiona cuando después de un pase en Oviedo o en la Semana Negra una mujer me dice que he contado su historia, que se ha visto reflejada. Es lo más impresionante. Esas mujeres que te dan las gracias o que te comentan que han visto su historia reflejada es lo que más me impacta. Mujeres que te explican que ellas también sufrieron la violencia psicológica y que aseguran que la película explica perfectamente lo que vivieron.

-¿Esa proyección internacional le abre el camino para los Goya?

-No llegamos a la convocatoria de este año. Las bases exigen ganar premios en festivales españoles e internacionales. Aún es pronto para hablar, pero lo queremos intentar en la edición del próximo año. Ya estamos moviéndola en festivales nacionales.

-¿Cómo logra reducir a quince minutos una historia de violencia machista?

-Fue todo un reto, porque estas historias dan para estar horas. Me he inspirado en lo que encuentro en las noticias a diario, en lo que escucho y lo que me cuentan. Lo que tengo claro es que toda la sociedad debemos reaccionar para terminar con esta sangría. No podemos permitir que día tras día salgan noticias de asesinatos de mujeres.

-¿Qué sistema siguió para crear 'Mamá'?

-Siempre escuchamos que un agresor es muy cordial y bueno, pero luego en la intimidad de su vivienda es un auténtico cafre. Es lo que trato de contar. Me centré en esa parte que es la que sale menos.

-¿Y a la hora de la realización artística?

-Siempre sigo el mismo sistema de trabajo: primero guión literario, planificación técnica y trabajo con los actores. Hasta la fecha ha sido mi película más profesional. Ha sido un lujo poder contar con el dron para planos en Puerto de Vega y el trabajo con actores como Eduardo Antuña y Ana Blanco.

-¿En formato vídeo?

-Sí. Utilizamos cámaras digitales. Pero la calidad es de cine. En La Felguera se proyectó en formato cine y quedó espectacular. El vídeo ha ayudado al audiovisual porque permite que realizadores con pocos medios trabajemos con la misma calidad que en el cine y evitamos sus costes. Gracias al vídeo también podemos mandar la película a varios festivales. Si tuviésemos que hacer copias de las películas sería mucho más caro.

-¿Y ahora mismo tiene nuevos proyectos?

-Sí, sería más ambicioso. Quiero rodar un documental sobre la mujer en los campos de refugiados. Ahora mismo estamos en fase de preproducción, buscando financiación.

-¿Contar con la RTPA es una ayuda?

-Yo no me puedo quejar. Mis películas siempre han sido modestas y no necesitaban una gran inversión. Y luego siempre se informó de ellas. Sé que se ha ayudado a documentalistas, pero debería existir una mayor implicación con el audiovisual de la que hay.