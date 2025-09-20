Sorprendido cuando forzaba un turismo en la calle Álvarez Gendín La Policía Local lo acusa de robo con fuerza tras recabar en la zona las pruebas suficientes del delito que estaba cometiendo

Los robos en el interior de vehículos en los últimos meses han crecido en la ciudad, a pesar de las detenciones efectuadas por las fuerzas de seguridad. El último episodio se vivió esta misma semana en la zona de la calle Sabino Álvarez Gendín. Allí la Policía Local detuvo a un hombre de 38 años, vecino de Avilés, tras sorprenderle sobre las diez y cuarto de la noche cuando forzaba un turismo.

Según indicaron ayer desde la Policía Local, «en la actuación con el investigado fueron recabados indicios suficientes con los que proceder a su inmediata detención». Después fue trasladado a dependencias policiales donde se redactó el atestado en el que se le acusa de un robo con fuerza.

En julio se detenía a un hombre al que se le acusaba de haber cometido al menos doce robos en coches de la ciudad, llevándose en uno de ellos obras de arte. Y el pasado mes de agosto los robos en vehículos también levantaban la sensación de inseguridad en la zona de El Carbayedo.

Por otro lado, cerca de esta calle, en Alas Clarín, un avilesino de 19 años resultó herido con policontusiones tras caer del patinete sobre el que iba el pasado martes. El accidente se produjo a las diez de la noche y, según explica la Policía Local, la caída del conductor del vehículo de movilidad personal podría haberse producido por una maniobra evasiva para evitar colisionar contra un turismo.

Finalmente, también en Álvarez Gendín, bomberos y policía acudieron a una alerta por una posible fuga de gas que se comprobó que no existía.