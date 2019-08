El sorteo de la Bonoloto deja un premio de 624.278 euros en Salinas El boleto premiado ha sido sellado en el despacho de la calle Luis Treillard, número 6 A. SANTOS AVILÉS Sábado, 10 agosto 2019, 22:57

La suerte ha sonreído en el último sorteo de la Bonoloto celebrado ayer sábado a un apostante que sellón su boleto en Salinas, en concreto en el despacho receptor número 57.665 de Salinas, ubicado en la calle de Luis Treillard, número 6. Un único apostante se lleva la cantidad de 624.278 euros, al ser uno de los dos únicos ganadores de primera categoría, con seis aciertos. El otro corresponde a un apostante de la localidad gallega de Vigo. La combinación ganadora es 6, 28, 27, 16, 4 y 26, con el 43 como número complementario y el 2 de reintegro.

De segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 336 de Barcelona, situada en el centro comercial Arenas Gran Vía Corts Catalanes, y en el Despacho Receptor número 06.315 de Casavieja (Ávila), situado en la calle del Puerto, 24.

No es la primera vez que sonríe la suerte de la Bonoloto en Castrillón este año porque el pasado 17 de febrero cinco números más el complementario fueron los que acertó el agraciado con uno de los segundos premios del sorteo. «No se quién es la persona pero el boleto no fue hecho en máquina, si no que escogió él los números», destacaba tras conocer la noticia el lotero de la administración, Juan Antonio Rodríguez, que apuntaba entonces a alguien del barrio.

Esta pequeña administración, cuya titular es Anabel Navascués, comparte despacho con el estanco de la localidad y no era la primera vez que reparten suerte entre los vecinos de Raíces Nuevo. «Hemos dado otros y siempre han recaído sobre gente de aquí, de las que vienen habitualmente. Es posible que este sea el mismo caso pero de momento no han pasado por aquí. Puede también que sea alguien de paso porque para gente que viene a trabajar a la zona, que son solo clientes eventuales», indicó Rodríguez, que se mostraba contento con repartir suerte a comienzos de año.

El agraciado no hizo una única apuesta. Ese día optó por validar ocho haciendo una inversión de cuatro euros que ahora le han salido muy rentables. Hace ahora ocho años que el despacho de Raíces Nuevo entregó un premio similar pero de menor cantidad monetaria. «También fueron cinco números más el complementario pero en aquel caso se repartieron 71.000 euros», destacó el lotero.