«Hay terminaciones de las que casi no queda» Venta de lotería del Niño en Avilés. / MARIETA Loterías consigna 1,7 millones al municipio, unos 22 euros por habitante, para el sorteo de El Niño del próximo día 6 J. F. G. AVILÉS. Viernes, 4 enero 2019, 02:56

Tras el Gordo llega el Niño, una nueva oportunidad para aquellos que tuvieron que conformarse con un pellizco en el Sorteo de Navidad o tirar directamente a la papelera sus participaciones. El Niño pesa menos, pero toca a más. Si el primer premio se paga a 200.000 euros el décimo, la mitad que en Navidad, y solo hay un segundo (75.000 euros por décimo) y un tercero (25.000), se establecen aproximaciones, extracciones de cuatro, tres y dos cifras y reintegros especiales. Además este año la presión fiscal es menor. El 20% se aplica a partir de los 20.000 euros, mientras que en el de Navidad la barrera se situaba en 10.000. Por tanto el primer premio reporta 164.000 euros limpios.

Avilés jugó el año pasado 1.358.420 euros al Niño, unos diecisiete por habitante, cifra que con casi toda seguridad se superará en el sorteo del domingo. La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha consignado 1,7 millones, unos veintidós euros por habitante, y la venta marcha a buen ritmo. La mayoría de los loteros de la comarca asegura que «va mejor», y apenas quedan algunas de las terminaciones más demandadas, si es que no se han terminado ya.

«Casi no nos queda ningún tres, y no tenemos cincos ni sietes, que son los que más se venden», afirma Belén Panizo, la titular de la administración número 1, en la plaza de España. Con todo, «cada vez son menos los que vienen a por un número o una terminación concreta, el que le des», puntualiza Fernando Lastra, de la administración número 1 de Piedras Blancas. Ya no lo queda el siete, «aunque todavía se puede sacar por máquina, y del trece no nos mandaron ni uno, y por máquina no salen». Pilar Mejido, de la administración número 5, en Rivero, añade que el cinco y las terminaciones de dos cifras iguales «también son muy demandados»,

Aunque el Gordo fue esquivo un año más con Avilés, el sorteo de Navidad siempre deja un buen rastro de reintegros y pedreas. «La mayoría de los agraciados cambian su premio o parte de él por participaciones para el Niño, y este año muchos se llevan más de uno. «Sí, se está vendiendo bien», admite Lucía Pando, titular de la Administración Número 9, en Fernández Balsera.

La Sociedad Estatal de Loterías estima que cada español gastará este año una media de 18,39 euros en el Niño, veintidós céntimos más que el año pasado, muy lejos aún de los 67,56 que se juegan en Navidad. En Asturias, la segunda comunidad que más gasta (o invierte), la media es de 22,75 euros.

El sorteo repartirá setecientos millones en premios y se celebrará al mediodía en el salón de sorteos de Loterías, en Madrid. La emisión asciende a cincuenta series de 100.000 billetes cada una, al precio de doscientos euros el billete, dividido en décimos de veinte euros. El total de la emisión es de mil millones de euros, y el 70% se destina a premios, igual que en Navidad.