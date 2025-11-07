Stock Auto arranca con 350 coches a la venta en una nueva edición en Avilés

Fernando Del Busto Avilés Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena acoge desde esta mañana una nueva edición, y ya van quince, de Stock Auto, la cita con la que el sector del automóvil intenta dar salida a sus unidades antes de fin de año, tanto en vehículo nuevo como vehículo de ocasión. Ese año, la feria comienza con un ambiente de optimismo en la Cámara de Comercio, organizadores del evento. Alfonso Martino, vocal de la Cámara de Comercio y Chapistería Alfonso, ya había explicado en la presentación que actualmente existe una gran demanda de vehículos de segunda mano y ocasión, «con una calidad y precios semejantes al vehículo nuevo». Este, por su parte, contiene precios en un sector donde las incertidumbres sobre las motorizaciones condicionan los nuevos lanzamientos.

De momento, los expositores presentes ya constatan el posible interés. El miércoles, cuando se trabajaba en la llegada de los 350 vehículos presentes en La Magdalena se cerraron dos operaciones. Y esta mañana, al poco de abrirse la cita, se había cerrado una nueva operación.

Ampliar Un visitante observa el interior de un vehículo. Pablo Nosti

«La mayoría de los expositores repite en una cita que ya es clásica», declaraba Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio, destacando el interés para los visitantes de poder ver tal oferta de vehículos en una sola visita, ahorrando el recorrido por diferentes concesionarios.

La concejala de Ferias, Raquel Ruiz, destacaba el interés de la cita, en un fin de semana donde «Avilés cuenta con una importante oferta de actividades. Se demuestra, una vez más, que somos una ciudad dinámica y atractiva», aseguró la edil. Ruiz recordó que el año las ventas alcanzaron los 600.000 euros. «Esperamos que este año se logre, como mínimo, ese resultado».

Stock Auto estará abierta hasta el próximo domingo. El horario de visita es de 11 a 20 horas, de manera continua. El precio de la entrada es de dos euros, salvo para los menores acompañados que entran gratis.