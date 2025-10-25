Stock Auto se celebrará en el Pabellón de La Magdalena del 7 al 9 de noviembre

R. D. AVILÉS. Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Cámara Oficial de Comercio ultima la celebración de la decimoquinta edición de Stock Auto, un salón especializado para la venta de automóviles nuevos, seminuevos, de ocasión y Km 0, procedentes de los stocks de los principales concesionarios y empresas de venta de automóviles del entorno. Tendrá lugar los próximos días 7, 8 y 9 de noviembre en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena, en horario de 11 a 20 horas. Stock Auto, que en la pasada edición recibió más de 5.000 visitas, pone al alcance del consumidor los vehículos expuestos en unas condiciones muy ventajosas, según indica la Cámara.

Además, el último día de Stock Auto, el domingo, se celebrará la XIII Reunión de Coches Clásicos, en la que podrán participar vehículos fabricados antes del año 2000.