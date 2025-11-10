Stock Auto cierra el fin de semana con 4.000 visitantes y un millón en ventas La feria del vehículo de ocasión registró sesenta ventas, lo que representa unas cuatro operaciones por expositor, cifras que se acercan a las de las últimas ediciones

El pabellón de Exposiciones de La Magdalena de Avilés se convirtió durante este fin de semana en el foco de atención para miles de personas que aprovecharon el salón Stock Auto para buscar ofertas en vehículos nuevos y de ocasión, una oportunidad para adquirir un coche al mejor precio y en una feria que ya se ha consolidado en el sector de la automoción tras quince ediciones.

Según las cifras oficiales aportadas por la Cámara de Comercio de Avilés, entidad organizadora de la feria, esta edición de Stock Auto se cerró habiendo registrado alrededor de 4.000 visitantes, una cifra que mantiene la tendencia de afluencia de los últimos años y consolida el interés del público por este certamen, ya tradicional en el calendario ferial de la comarca avilesina y en toda Asturias.

En cuanto a resultados comerciales, que al final es importante para los concesionarios, se estima la venta de unos 60 vehículos durante el fin de semana, lo que representa una media de cuatro operaciones por expositor y un volumen de negocio cercano al millón de euros. «Estos datos confirman el dinamismo del sector y la confianza del consumidor en un formato que ofrece garantías y entrega inmediata», manifiestan con satisfacción desde la entidad cameral avilesina.

La valoración de los propios expositores también es positiva, aunque en su caso son más comedidos y reconocen que se esperaba algo más de movimiento en una feria que históricamente puede presumir de la buena acogida del público. «El fin de semana no ha estado mal, pero ha habido alguna jornada un poco floja y otros años recordábamos que hubo algo más de movimiento», reconocía Wifredo Álvarez, uno de los comerciales de Ford Blendio Autoavisa.

«En cifra de venta parecido a otros años, un par cada día, pero con poquita gente. Lo que más buscan en este tipo de ferias son los chollos y no tanto los modelos o los extras que puedan llevar los coches. Miran más un chollo de fin de año y se hacen muchas ofertas en caliente», explicaba a su vez Carlos García, del mismo expositor, junto a sus compañeros Eva Pena y Luis Jesús Álvarez.

Por su parte en el expositor de Triocar, especializados en modelos BMW, hicieron un balance del ferial avilesino bastante positivo. «Se ha vendido bien, muy parecido a otros años por lo que comentan los compañeros», explicaba este domingo Miguel Montero. «Al final se trata de una feria en la que se encuentran precios muy competitivos en coches con muy pocos kilómetros. Lo que más vienen son familias con hijos y por eso los modelos SUV son los que más busca la gente», explica este comercial.