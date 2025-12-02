Las subastas en la lonja de Avilés hasta octubre aumentaron un 11% con respecto a 2024

Las cifras de la lonja avilesina en los primeros diez meses del año en curso son muy positivas en comparación con el mismo periodo ... de 2024 y aunque las cifras de pescado subastado sufrieron un ligero descenso en el mes de octubre el balance total suma un 11% de aumento con más de 10 kilos frente a los 8,9 kilos del anterior ejercicio.

En lo que respecta al pasado mes de octubre, que es el último con cifras actualizadas por la Dirección General de Pesca del Principado, los datos no son tan positivos. El descenso de pescado rulado en la lonja avilesina este mes rozó el 16% y es que en octubre de este año se subastaron 492.520 kilos de pescado, frente a los 602.978 kilos de octubre de 2024.

Este descenso de la pesca repercutió directamente a la recaudación. En octubre de este año la recaudación fue de 2.580.220 euros frente a los 2.818.412 euros del mismo mes del año pasado. Esto supone un descenso de 238.197 euros, o lo que es lo mismo, un 8,4% menos de recaudación en comparación al año pasado.

De las especies de pescado más vendidas en la rula avilesina en octubre destaca la merluza con 168.88 kilos subastados. La cifra es ligeramente inferior en comparación con el mismo mes de 2024, cuando se subastaron 23.493 kilos de merluza en la lonja de Avilés.

También se registro una caída de más del 50% en las subastas de bacaladilla, con 47.121 kilos subastados este año frente a los 96.650 kilos en octubre del año pasado.

Campaña navideña

Pese a este ligero descenso en octubre, parece que las previsiones son bastante positivas para el cierre del año, en la misma línea que el resto de meses como prevé Ángel Muñoz, el gerente de rula de Avilés. «Afrontamos este último mes del año con bastante buena expectativa. Llevamos unos días con mucha actividad en nuestras instalaciones y un gran volumen de pescado subastado y hay que tener en cuenta que en esta época del año las condiciones del mar no son siempre las que deseamos y ahora afrontamos unos días con mal tiempo que va a hacer que gran parte de la flota está amarrada», señala. De hecho, hoy miércoles no habrá subasta a causa de las condiciones de la mar.

Una vez que pase este mal tiempo, tanto la flota de bajura como la flota de altura, dirigida fundamentalmente a la merluza, estará trabajando con toda normalidad. «Por lo que el abastecimiento de pescado para este mes, tanto para la campaña navideña como para todas las celebraciones que tenemos durante este periodo, está completamente asegurado», pronostica Muñoz.

En este sentido el gerente de la lonja avilesina ya piensa en la campaña navideña, una de las más importantes para las pescaderías locales. «Animamos, como siempre, a consumir pescado durante estas fiestas. Vamos a tener cualquier especie que queramos comer, todos los productos que estamos acostumbrados como rape, merluza, salmonete, y aquello que nos vaya a apetecer están prácticamente asegurado», asegura con satisfacción el gerente.