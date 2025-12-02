El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Emplados de la lonja avilesina durante la subasta que se celebró este martes por la tarde. José Simal

Las subastas en la lonja de Avilés hasta octubre aumentaron un 11% con respecto a 2024

Hasta la fecha se han vendido más de diez millones de kilos de pescado, a pesar de que en octubre los datos cayeron casi un 16%

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:39

Comenta

Las cifras de la lonja avilesina en los primeros diez meses del año en curso son muy positivas en comparación con el mismo periodo ... de 2024 y aunque las cifras de pescado subastado sufrieron un ligero descenso en el mes de octubre el balance total suma un 11% de aumento con más de 10 kilos frente a los 8,9 kilos del anterior ejercicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  3. 3

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  7. 7 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  8. 8 Un vidente predice el número de la Lotería de Navidad: tiene que ver con el apagón
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10 Pedro Sánchez elogia la gestión de Adrián Barbón: «Hay que aprender de Asturias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las subastas en la lonja de Avilés hasta octubre aumentaron un 11% con respecto a 2024

Las subastas en la lonja de Avilés hasta octubre aumentaron un 11% con respecto a 2024