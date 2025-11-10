La subida a Bustiello se cierra mañana al tráfico

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

R. D. La carretera de subida a Bustiello estará mañana martes cortada al tráfico desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde por obras de mantenimiento de la carretera. Se ejecutará el asfaltado de la calle Castaño y del tramo entre la AS 219 y la calle Pino. Se permitirá, eso sí, la entrada y salida de vehículos de las viviendas afectadas, con posibles limitaciones puntuales. Tras el asfaltado, se procederá a la pintura de los viales.

