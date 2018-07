IU sugiere al PSOE que dé el nombre de Ponga «a la Casa del Pueblo» Manuel Ponga. / MARIETA Asegura que el primer alcalde de la democracia «continúa siendo uno de los socialistas más sectarios hacia el resto de fuerzas políticas» J. F. G. AVILÉS. Jueves, 19 julio 2018, 02:14

Izquierda Unida tilda de «sectario» a Manuel Ponga y sugiere al PSOE que «si de lo que se trata es de hacerle un homenaje, lo más apropiado sería que se plantease darle su nombre a la Casa del Pueblo de Avilés, no a un parque público». La coalición también esgrime como argumentos de su negativa a bautizar el de El Pozón con el nombre de Manuel Ponga Santamarta, primer alcalde de la democracia, del PSOE, la falta de consenso político y el «rechazo» de los socialistas a realizar en 2012 a nivel local un homenaje póstumo a Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España (PCE) desde 1960 hasta 1982 y figura clave de la Transición.

«El PSOE argumentó entonces que nuestra petición se trasladaría a la comisión correspondiente para ser tratada junto con otras, pero seis años después, nada sabemos. En cambio, cuando la propuesta de reconocimiento es a un socialista pasa por delante de las demás con una celeridad pasmosa», manifestó la portavoz municipal de IU, Llarina González. También recordó que Manuel Ponga accedió a la alcaldía en 1979 gracias al apoyo de los cuatro concejales con los que entonces contaba el PCE (Partido Comunista de España), «con los que después gobernó en coalición y sin cuyo compromiso y trabajo no hubiera sido posible el inicio del proceso de modernización de la ciudad».

Ponga, añadió, «no reúne el perfil de ser una persona de consenso. Por el contrario, y sin entrar en su biografía anterior, a día de hoy continúa siendo uno de los militantes socialistas más sectarios hacia el trabajo y las propuestas del resto de fuerzas políticas», dijo en alusión a unas declaraciones del exalcalde publicadas por este periódico en una reciente entrevista. IU reproduce cuatro respuestas. «El PSOE es un partido de consenso, de acuerdo y de gobierno, que sabe negociar, y la oposición no sabe subirse a ese carro. Es el no por el no, el único objetivo es machacar a la alcaldesa». «La privatización del agua ha sido un gran éxito, basta con abrir el grifo para comprobarlo». «IU lleva equivocándose desde 1893. Ahora están poco menos que desaparecidos». «¿Qué ideas han tenido Podemos y el PP. Ninguna. A mí me asombra, parece que lo único que se busca es meter a la alcaldesa en la cárcel».

IU considera que «sin desmerecer para nada el trabajo realizado en la alcaldía por Manuel Ponga, quedan más que explicitados los motivos por los que la mayoría de fuerzas políticas avilesinas no vamos a apoyar la propuesta socialista». La propuesta, planteada por el PSOE tras una recogida de firmas promovida por vecinos de El Pozón, se abordará en el Pleno de hoy. Podemos y Ganemos también se han posicionado en contra, y Ciudadanos a favor. La decisión depende por tanto de los tres no adscritos.