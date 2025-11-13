El Supremo tumba de forma definitiva los argumentos del ERE de Embutidos Vallina

Embutidos Vallina tendrá que indemnizar a los trabajadores que en abril de 2023 fueron despedidos en el marco de un ERE (Expediente de Regulación ... de Empleo) y llevaron el caso a la justicia al considerar que se trataba de un despido improcedente. Fueron siete de las diez personas despedidas, el número mínimo necesario para poder hacer efectiva la medida, y entre estas siete se encuentran todos los miembros de una de las ramas de la familia fundadora, que a su vez son accionistas.

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite un recurso de casación que ya era el último intento de la compañía cárnica de echar para atrás las sentencias dictadas en primer instancia por los dos Juzgados de lo Social de Avilés, todas en el mismo sentido. De momento, solo ha habido una resolución, puesto que no se trató de una demanda colectiva sino que cada trabajador presentó una por su cuenta, por eso se espera que el resto sobre las que se tendrá que pronunciar el Supremo vayan en la misma línea.

Los Juzgados de lo Social consideraron en mayo de 2024 que los despidos de los siete trabajadores que denunciaron su salida de la empresa habían sido improcedentes y las sentencias obligaban a su readmisión o indemnización, ya que las pérdidas aducidas por la cárnica no justificaban el ERE. Cabe recordar que las pérdidas en el ejercicio 2022 habían sido de 599 euros, una exigua cantidad que además se pudo demostrar que fue compensada con unos beneficios superiores en el mes siguiente. Conforme al informe pericial de la parte demandante, «se llevó a 'valor cero' la cuenta de variación de existencias de materias primas sin justificación alguna».

Contra estos fallos cabía recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Embutidos Vallina recurrió, pero a finales de ese mismo año, 2024, este órgano volvía a dar la razón a los trabajadores. La última bala era presentar un recurso de casación ante el Supremo que, de nuevo, ha seguido el mismo camino.

Según la parte demandante, tras este fallo judicial «quedan en entredicho» los argumentos que justificaron el ERE en 2023, que por otra parte salió adelante con el visto bueno de la plantilla. El carpetazo del Supremo al supone una victoria moral y también económica porque ahora Embutidos Vallina tendrá que abonar unas indemnizaciones cuya cuantía será bastante superior a la prevista en el ERE con el correspondiente impacto sobre las cuentas de las empresas.