El Supremo tumba de forma definitiva los argumentos del ERE de Embutidos Vallina

La empresa tendrá que indemnizar a los trabajadores que denunciaron despido improcedente

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

Embutidos Vallina tendrá que indemnizar a los trabajadores que en abril de 2023 fueron despedidos en el marco de un ERE (Expediente de Regulación ... de Empleo) y llevaron el caso a la justicia al considerar que se trataba de un despido improcedente. Fueron siete de las diez personas despedidas, el número mínimo necesario para poder hacer efectiva la medida, y entre estas siete se encuentran todos los miembros de una de las ramas de la familia fundadora, que a su vez son accionistas.

