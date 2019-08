El Surf, Music and Friends ya está en marcha Lucas Altamira, Iván José López, Jesús Manuel Saez, Carlos Meana, Yasmina Triguero, Eva Menéndez y Mar González, en la presentación del festival. El festival programa esta tarde charlas en el Aula del Mar y por la noche varias proyecciones de cine SHEYLA GONZÁLEZ Jueves, 1 agosto 2019, 16:30

El Surf, Music and Friends dio comienzo esta mañana a su octava edición, que llega cargada de actividades para todos los públicos. Hasta el domingo el evento reunirá a los mejores deportistas nacionales e internacionales y animará Salinas con una amplia oferta de ocio, que se concentra en una finca anexa a la conocida como plaza de Los Patos. La inauguración oficial tuvo lugar esta mañana y para la tarde ya hay preparados varios eventos.

Los amantes del surf podrán ver de primera mano el proceso de creación de una tabla de surf en el San Miguel Live Shaping, mientras que aquellos más concienciados con el medio ambiente tienen dos citas con el Aula del Mar, que ha programado dos charlas. La primera a las 18 horas sobre 'Boards for de ocean', la segunda a las 19 horas sobre 'Tiburones en peligro'. Por otro lado, en el apartado cinematográfico del festival, esta noche, desde las 22 horas, se proyectarán las siguientes películas: 'Thank you mother', 'En ningún sitio', 'Boards for the Ocean', 'Stop Adani', 'El Gran Miércoles (Isla Pancha)', 'The Trace' y 'The Güero'.

Además, dentro de la zona de ocio y restauración se podrán encontrar food trucks, un surfmarket y con pequeñas rampas para los aficionados al skate. Todo sin olvidarse de la competición deportiva, que se estrenó hoy con el circuito Guajes de la Federación Asturiana de Surf.