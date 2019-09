Suspendido el juicio contra el falso dentista que ponía implantes en una clínica

El juicio contra el comercial vecino de Gijón que ejercía de dentista sin titulación y contra el odontólogo que le facilitó la clínica de Avilés en la que ejerció la actividad no se celebró ayer, como estaba previsto, sin que el Juzgado de lo Penal Número 1 informase de las causas ni de una posible nueva fecha.

La Fiscalía solicita para el acusado principal dos años y medio de prisión por un delito continuado de intrusismo y otro de lesiones en la persona de uno de sus pacientes, al que en 2014 habría colocado diez implantes previa extracción de varias piezas. Las consecuencias fueron catastróficas. Perdió piezas e implantes y tuvo que someterse a cirugías para implantarle hueso, colocarle una prótesis y extraerle material extraño.

La petición para el odontólogo es de un año y seis meses como cooperador necesario. Y es que su papel no se limitaba al de mero espectador. Anestesiaba y a partir de ahí dejaba vía libre a su falso colega consciente de que no era tal, sino vendedor en una empresa del sector. Entre sus funciones también figuraba la de explicar a los dentistas cómo se usaban las herramientas necesarias para colocar los implantes que la propia empresa fabricaba, por lo que las intervenciones constituirían una suerte de demostración comercial. Tampoco sería su primera experiencia como falso dentista. Ese mismo año habría colocado once implantes a otro paciente y tenía 'clínica' en su domicilio.

La Fiscalía reclama que los dos acusados indemnicen al paciente con 10.000 euros, el coste de la operación a la que se tuvo que someter posteriormente y con otros 40.000 a cargo del falso dentista por daños y perjuicios. También solicita que se indemnice a otros dos pacientes. La cuantía de una se determinaría en ejecución y la otra sería de noventa euros. En este caso el falso dentista le habría realizado una limpieza y extraído una muela.