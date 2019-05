«El tabaco es la causa directa de unos 2.250 fallecimientos al año en Asturias» El neumólogo Manuel Muñiz, durante su ponencia. / MARIETA Expertos en distintos ámbitos de la medicina participan en la Casa de Cultura en el Congreso Astur Galaico de Cardiología J. F. G. AVILÉS. Sábado, 1 junio 2019, 00:37

Las enfermedades isquémicas del corazón, como el infarto, son la principal causa de muerte en España, y los factores de riesgo son tan conocidos como en muchos casos ignorados. «El tabaquismo es la causa del 29% de la mortalidad por enfermedad coronaria», manifestó Manuel Muñiz, jefe de sección de Neumología del Hospital Universitario San Agustín, durante la jornada inaugural del Congreso Astur Galaico de Cardiología, un encuentro que bajo el lema 'Cuida tu corazón, ¡Quiérete, muévete y come bien!' reúne en la Casa de Cultura a destacados profesionales asturianos y gallegos en la materia.

Fumar «aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial, los triglicéridos, la posibilidad de sufrir trombos y los niveles de colesterol 'malo' al tiempo que disminuye los del 'bueno y el riesgo de sufrir un ictus -otra de las principales causas de muerte en nuestro país- crece en un 50%». Por si fuera poco también «favorece la acumulación de grasa abdominal y la arterioesclerosis», entre otras patologías. Si se fuma entre uno y catorce cigarrillos diarios «las posibilidades de sufrir una cardiopatía isquémica mortal aumenta un 70%, y por encima de veinticinco diarios se dispara al 400».

Que sea 'light' tampoco ayuda. «La intensidad de la inhalación tiene más importancia que la cantidad de nicotina. Y los fumadores de tabaco light acostumbran a inhalar con más intensidad». Ser fumador pasivo también es motivo de preocupación. «Su incidencia de riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular aumente entre un 25% y un 35%». De hecho, añadió el ponente, a raíz de la ley de 2010 que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados «la mortalidad asociada al tabaquismo ha disminuido». Con todo, «en Asturias es la causa directa de unos 2.250 fallecimientos al año, 54.000 en España». El lado bueno, si es que lo hay, es que tan nocivos efectos remiten si se deja el vicio. «El primer año hasta en un 50%, y en diez o quince totalmente», concluyó el doctor Manuel Muñiz».

Claro que el tabaco no es lo único que multiplica los riesgos de sufrir un accidente cardiovascular severo. El consumo no moderado de alcohol, una alimentación inadecuada, la obesidad y el sedentarismo también son factores determinantes.

Actividad física

El doctor Nicolás Terrados, director de la Unidad Regional de Medicina del Principado, con sede en Avilés, puso el acento en la importancia de la actividad física. Y no solo a nivel preventivo, también como coadyuvante en los tratamientos de algunas patologías. En España «el 54% de los hombres y el 67% de las mujeres son sedentarias. Especialmente preocupante es el sedentarismo infantil. Afecta al 35% de los niños y al 67% de las niñas», advirtió.

¿Y cuánto ejercicio hay que hacer? «Mínimo dos horas y media a la semana. Lo ideal serían cinco, y es muy importante realizar al menos dos sesiones de fuerza», respondió Terrados. La actividad física «previene la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la artrosis, la osteoporosis, la de presión y la insuficiencia cardíaca. Contribuye a convertir la grasa blanca, que es la mala, en grasa magra, e incluso mitiga los efectos nocivos del tabaco, pero que nadie se engañe. Hay que dejar de fumar».

Lorena Suárez, Lorena Suárez es especialista en Endocrinología y Nutrición, del HUCA. «Las dietas milagro no existen. Y no hay que pasar hambre. La base de una buena alimentación es la variedad y el ejercicio físico. Hay que comer de todo», señaló. Eso sí, en su justa medida. «Las verduras y hortalizas tienen que ocupar casi la mitad del plato. Los carbohidratos entre un 30% y un 35%, sin grasas saturadas ni trans, y las proteínas en torno a un 15%. De postre, fruta, al menos tres raciones diarias. Hay que comer legumbres secas una o dos veces a la semana y pescado seis, dos de ellas azul, frutos secos a diario, no más de treinta gramos, sin salar y sin tostar. Pan cuarenta o cincuenta gramos tres veces al día y leche o equivalente, como yogur o queso fresco, entre dos y cuatro tazas. La carne roja solo de manera ocasional, y los embutidos se deben evitar, salvo jamón serrano de calidad y cecina. Huevo uno al día sin problema, mejor cocido o en tortilla que frito».

El congreso celebra hoy su segunda y última jornada, de nueve a nueve en la Casa de Cultura.