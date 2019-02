Tania González, candidata de Podemos a encabezar la lista electoral de Cambia Avilés Tania González ha anunciado hoy su candidatura en la Plaza de España. / Omar Antuña Entre los veinticinco nombres que propone la formación morada figuran de los los concejales de Somos Xune Elipe y Primitivo Abello J. F. G. Viernes, 8 febrero 2019, 20:03

La eurodiputada Tania González encabeza la que salvo improbable sorpresa será la única propuesta de Podemos de cara a formar la lista electoral de Cambia Avilés, la denominada confluencia de izquierdas, la formación que promueven Podemos e IU de cara a presentar una candidatura conjunta, integrada por ambos partidos, a los comicios municipales de mayo.

Queda por conocer la propuesta de IU. La definitiva lista electoral será diseñada en base a ambas y a las que puedan presentar otras formaciones que se sumen al proyecto. Entre ellas no estará Ganemos, que acudirá en solitario a las elecciones.

Tania González no escondió que su objetivo es ser la cabeza de esa lista. «Estoy dispuesta a liderarla, para eso me he presentado a las primarias de Podemos», manifestó ayer horas antes de que, a medianoche, terminase el proceso.

A esa hora, las seis de la tarde, la suya era la única candidatura sobre la mesa. Está compuesta por veinticinco personas entre las que figuran Primitivo Abello y Xune Elipe, dos de los cinco concejales deSomos Avilés, así como Dori Álvarez, portavoz de los intoxicados en Asturiana de Zinc.